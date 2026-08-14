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OWA: Vernetzungsevent auf der Silmo Paris 2026

VonRedaktion
Mitglied der Optical Women’s Association zeigt Zeitung mit Aufschrift „Are you Ready“
Die Optical Women’s Association lädt zum Networking-Event auf der Silmo 2026 ein. Fachvorträge und Austausch stehen im Mittelpunkt. Foto: OWA

Frauen in der Augenoptik erhalten Einblick in Strategien für den Messealltag

Die Optical Women’s Association (OWA) baut ihre internationalen Aktivitäten weiter aus. Im Rahmen der Silmo Paris 2026 (25. bis 28. September) veranstaltet die Organisation am 26. September das Networking-Event „Start Strong“ für Fachleute der Augenoptik. Das Frühstückstreffen soll den Austausch fördern und Beiträge zu Themen wie Karriereentwicklung, Mentoring und Wohlbefinden bieten.

Die Veranstaltung beginnt um 8.30 Uhr im Silmo Club und wurde so terminiert, dass auch Aussteller vor Messebeginn teilnehmen können. Besucher können ab 9 Uhr dazukommen, wenn die Ausstellungsflächen öffnen.

Silmo-Präsidentin Amélie Morel spricht auf einem Event der Optical Women’s Association auf der Silmo Paris 2025
Silmo-Präsidentin Amélie Morel sprach auch auf dem Event der OWA, das im vergangenen Jahr auf der Messe stattfand. Foto: OWA

Unterstützt wird die Veranstaltung von der Messe. Zur Eröffnung spricht Amélie Morel, Präsidentin der Silmo und Kommunikationsdirektorin des französischen Brillenherstellers Morel.

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Auf dem Programm stehen zudem Fachbeiträge aus unterschiedlichen Perspektiven des Messegeschäfts. Barbara Hébert Motz, Marketingverantwortliche bei Morel, erläutert Strategien zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Fachmessen. Tamara Johnson von New Look Vision Group berichtet über ihre Herangehensweise an große Branchenveranstaltungen und die Bewertung von Messeerfolgen.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldeschluss ist der 25. September 2026.

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