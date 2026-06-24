IGA Optic: 700.000 € Rückvergütung bestätigt

IGA Optic-Geschäftsführer Carsten Schünemann kündigte in München eine Warenrückvergütung auf dem Niveau des Vorjahres an. Foto: IGA Optic

Zahlen, Auszeichnung und neue Themen auf dem Unternehmertag 2026

Der Marketing- und Vertriebsverbund IGA Optic hat bei seinem Unternehmertag aktuelle Geschäftszahlen vorgestellt und eine Warenrückvergütung von 700.000 € für das vergangene Jahr beschlossen. Rund 230 Teilnehmer besuchten die erstmals in München durchgeführte Veranstaltung.

Bereits 2024 lag die Rückvergütung bei 700.000 €. „Damit haben wir seit 2018 unsere Mitglieder mit knapp vier Mio. Euro an Warenrückvergütung unterstützen können“, sagt Geschäftsführer Carsten Schünemann.

Der Gesamtumsatz erreichte 2025 rund 14 Mio. €, ein Plus von 6%. Der Zentralregulierungsumsatz stieg um 6,2% auf brutto 93 Mio. €. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 50,3%. Die Mitgliederzahl blieb bei 344 stabil, die Betriebsstätten wuchsen auf 697.

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Auszeichnung und neue Impulse für Marketing und Ware

Die Verleihung des Marketingpreises fand vorab statt: v.l.: Katja Gastreich, Philipp Hessler und Kai Behr. Foto: IGA Optik

Foto: IGA Optic

Foto: IGA Optic

Der Marketingpreis 2026 geht an Philipp Hessler für eine Jubiläumsaktion zum 180-jährigen Bestehen seines Unternehmens. Da Hessler nicht persönlich anwesend sein konnte, wurde ihm die Auszeichnung bereits vorab überreicht. Zudem stellte IGA Optic eine Marketingaktion zur Augengesundheitsvorsorge vor.

Im Warenbereich kündigte der Verbund an, dass ab dem vierten Quartal 2026 neben Optovision auch der Brillenhersteller Nika Gläser für das Privatlabel Horus produziert.

Ein ausführlicher Bericht über den Unternehmertag erscheint demnächst im FOCUS.