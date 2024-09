EssilorLuxottica: Aufschlag für Roger Federer & Oliver Peoples

Roger Federer. Bild: EssilorLuxottica

Erste Brillenkollektion feiert Premiere bei Berliner Laver Cup-Tennisturnier

Die EssilorLuxottica-Marke Oliver Peoples und Roger Federer präsentieren vom 20. bis 22. September in Berlin ihre erste gemeinsame Brillenkollektion. Den passenden Rahmen bieten soll das diesjährige Laver Cup-Tennisturnier, bei dem sechs der besten Tennisspieler aus Europa gegen sechs Top-Spieler aus dem Rest der Welt antreten.

In dem einzigartigen Format des Laver Cups, der zu Ehren der australischen Tennislegende Rod Laver benannt wurde, treten die Tennis-Superstars im selben Team gegeneinander an, spielen Einzel und Doppel und feuern sich gegenseitig vom Spielfeldrand aus an. Ein rasantes Punktesystem sorgt dafür, dass jedes Match zählt und die Fans bis zum letzten Tag mitfiebern.

Chance für Partneroptiker

Die RF Oliver Peoples-Kollektion bestehend aus Sonnen- und Korrektionsbrillen wird dann in der Haupt-Fanzone am Uber Platz präsentiert. EssilorLuxottica hält für Partneroptiker ein exklusives Kartenkontingent für das Tennisturnier am 21. September bereit. Interessierte können sich an ihren Außendienstrepräsentanten wenden.