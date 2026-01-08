| |

Mirantus Health: Kooperation mit EssilorLuxottica

Hände die Puzzleteile zusammenfügen
Mirantus Health hat eine weitere Möglichkeit gefunden, seine digitale Augenvorsorge-Plattform auszubauen. Symbolbild: Curated Lifestyle/Unsplash

Zur Erweiterung der Augenvorsorge-Plattform

Mirantus Health baut seine digitale Vorsorgeplattform weiter aus und bindet Augenoptiker stärker in die Augenvorsorge ein. Mit EssilorLuxottica hat das Unternehmen einen Partner gefunden, der helfen soll, das System auf weitere Betriebe in Deutschland, Österreich und der Schweiz auszuweiten.

Über die Plattform „Mira“ können Augenoptiker strukturierte Augen-Checks direkt im Geschäft anbieten. Die erhobenen Daten werden dann von Augenärzten ausgewertet (FOCUS berichtete zuletzt hier). EssilorLuxottica ergänzt das Modell nun um eine Funduskamera, die eine umfassende Beurteilung der Netzhaut ermöglicht. Mirantus-Mitgründer Claus Gruber erklärte dazu, die neue Partnerschaft solle helfen, das System zu skalieren und mehr Betriebe einzubinden.

