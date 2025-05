Marcolin: Brillen-Lizenzvertrag mit Rag & Bone

Bild: Marcolin / Bold

Guess

Guess?, Inc. und der globale Markenmanagementpartner WHP Global, der gemeinsam die in New York ansässige Modemarke rag & bone besitzt, geben eine vierjährige exklusive Lizenzpartnerschaft mit Marcolin bekannt – einem langjährigen Lizenzpartner von GUESS und führenden Hersteller von Premium-Brillen – um eine neue Linie hochwertiger Sonnenbrillen und Korrektionsbrillen für rag & bone zu entwerfen, herzustellen und zu vertreiben.

Bild: Marcolin / Bold

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit einer ikonischen Marke wie rag & bone, die eine zeitgemäße und authentische Ästhetik verkörpert, die tief in der New Yorker Kultur verwurzelt ist“, sagt Fabrizio Curci, CEO & General Manager von Marcolin.

Paul Marciano, Mitbegründer und Chief Creative Officer von GUESS? Inc., erklärt: „Guess arbeitet seit über 30 Jahren mit dem hochqualifizierten Team von Marcolin zusammen, um modische und trendgerechte Brillen auf den Markt zu bringen. Wir freuen uns sehr, diese Partnerschaft nun auf rag & bone auszuweiten und so die Lifestyle-Welt der Marke durch deren Stilkompetenz und Innovationskraft weiterzuentwickeln.“