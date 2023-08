NDOC: Live-Musik zum 20. Jubiläum

Die Band „Brazzo Brazzone“ aus Hannover sorgte für Musik bei der 20-Jahre-Feier im NDOC. Bild: Lutz Pralle

Grund zum Feiern in Schwarmstedt

Am 1. September 2003, vor 20 Jahren, startete der erste Meisterkurs im Norddeutschen Optik Colleg. Dieses runde Jubiläum haben Anke Steinhardt und Thomas Nagel (Inhaber und Gründer des NDOC) bereits am vergangenen Sonntag in entspannter Atmosphäre gefeiert.

Team des NDOC (v.l.: Thomas Nagel, Sonja Wohlert, Anke Steinhardt, Ann Katrin Schweitz, Laura Kehler, Alina Lübben). Bilder: Lutz Pralle

Freunde, Geschäftspartner und ehemalige Schüler trafen sich bei Live-Musik zu Kaffee, Kuchen, Sekt und kalten Getränken. Bildergalerien an den Wänden zeigten die Entwicklungsgeschichte der privaten Meisterschule für Augenoptiker. Auch das Stöbern durch die Fotos ehemaliger Meisterkurse weckte bei den Gästen die ein oder andere Erinnerung an die Schulzeit. „Es war eine tolle Stimmung mit dem ein oder anderen Überraschungsgast. Das NDOC freut sich auf viele weitere spannende Jahre“, teilt Thomas Nagel mit.

