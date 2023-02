Eschenbach Optik: Spende an Brillen-ohne-Grenzen

Eschenbach CEO Dr. Jörg Zobel mit den Modellen für Brillen-ohne-Grenzen. Foto: Eschenbach

Sieben Paletten neuer Fassungen zur Versorgung ärmerer Länder

Eschenbach Optik hat in der Vergangenheit bereits mehrfach soziale Projekte mit neuen Brillenfassungen und auch Sonnenbrillen unterstützt. Das aktuelle Brillensponsoring gilt der Hilfsorganisation Brillen-ohne-Grenzen.

Ende letzten Jahres lieferte das Unternehmen sieben Paletten mit rund 24.000 neuen Brillen aus Überbeständen zur Weitergabe an Hilfsprojekte in Entwicklungsländern. Die Lieferung umfasst ein breites Spektrum aus dem Eschenbach Eyewear-Portfolio: von Kinderbrillen über Damen- und Herrenmodelle bis hin zu Sondergrößen für besonders schmale oder große Köpfe und Sonnenbrillen. Die Auslieferung der Brillen erfolgt sukzessive über Brillen-ohne-Grenzen an zuverlässige Projektpartner in Afrika, Asien und Südamerika.

Soziales Engagement auch im Sinne der Nachhaltigkeit

Für Eschenbach macht die Unterstützung von Brillen-ohne-Grenzen auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit Sinn, wie das Unternehmen betonte. Auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft arbeite man auf allen Ebenen an Lösungen, um CO₂-Emissionen zu reduzieren. Von der Reduktion des Material- und Energieverbrauchs bis hin zur Einsparung von Papier und Geschäftsreisen. Die Weitergabe von Brillen aus Überbeständen an gemeinnützige Projekte trage zu einer positiven Ökobilanz bei, da so die Produktlebensdauer verlängert werden könne.

Die Fortführung des aktuellen Brillen-Sponsorings nimmt bereits konkrete Formen an; eine weitere Sendung an Brillen-ohne-Grenzen soll in Kürze das Lager verlassen, so Eschenbach.