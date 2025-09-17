Spectaris-Trendforum 2025: Fokus auf Zukunftstechnologien

Foto: Silke Sage

Branchentreffen Anfang November in Berlin

Am 4. November findet in Berlin das 24. Trendforum des Branchenverbands Spectaris statt. Die Veranstaltung bringt wieder Vertreter der Augenoptikbranche, Technologieexperten und politische Akteure zusammen, um aktuelle Entwicklungen und Zukunftstrends zu diskutieren.

Einige Programmpunkte widmen sich unter anderem dem Screening in der Augenoptik, der Digitalisierung in der Beratung sowie dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Geschäftsprozessen. Journalist Richard Gutjahr wird die gesellschaftlichen Auswirkungen smarter Brillen analysieren.

Timo Boll über Sehleistung im Spitzensport, Volker Wissing zu politischer Verantwortung

Neben fachspezifischen Themen werden prominente Redner auch wieder für den üblichen Blick über den augenoptischen Tellerrand hinaus sorgen. Den Auftakt bildet eine Keynote des Autors und Satirikers Florian Schröder zur gesellschaftlichen Lage.

Tischtennisspieler Timo Boll wird über seine Karriere und die Bedeutung von Sehleistung im Sport sprechen. Ein Beitrag des ehemaligen Bundesministers Volker Wissing befasst sich mit persönlicher Haltung und politischen Entscheidungen.

Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung gibt es unter www.spectaris-trendforum.de.