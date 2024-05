Marcolin: Brillenlizenz mit K-Way unterzeichnet

K-Way wurde als Label besonders durch seine funktionelle Regenbekleidung bekannt. Ab 2025 wird es auch von Marcolin produzierte Brillen geben. Bild: Marcolin

Neue Lifestyle-Marke im Portfolio

Marcolin hat eine Vereinbarung mit der Modemarke K-Way über das Design, die Produktion und den weltweiten Vertrieb von K-Way-Sonnenbrillen, Korrekturfassungen, Skibrillen und Kinderbrillen erzielt. Das gab das italienische Brillenunternehmen nun bekannt.

Die Partnerschaft, die am 1. Januar 2025 beginnt, ist auf sechs Jahre bis zum 31. Dezember 2030 ausgelegt. Die ersten von Marcolin produzierten Brillenkollektionen sollen Anfang 2025 veröffentlicht und anschließend über ein Netzwerk ausgewählter Geschäfte weltweit vertrieben werden.

Bild: Marcolin

K-Way wurde in Paris gegründet und ist mittlerweile eine eingetragene Marke in den italienischen und französischen Wörterbüchern. Das Label gehört BasicNet SpA, einem an der italienischen Börse gelisteten Unternehmen, das auch Marken wie Kappa, Superga oder Sebago im Portfolio hat.