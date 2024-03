Kering Eyewear: Maui Jim kooperiert mit Red Bull

Bild: Kering Eyewear

Events zu Trendsportarten angekündigt

Das zum Kering-Konzern gehörende Brillen-Label Maui Jim und die Energydrink-Marke Red Bull verkünden eine dreijährige Zusammenarbeit, um den „Sport mit der Welt der Sonnenbrillen zu vereinen“, heißt es in der offiziellen Mitteilung dazu.

Verschiedene Events und Projekte sollen anlässlich der Marken-Partnerschaft stattfinden, die darauf schließen lassen, dass Maui Jim mit diesem Schritt auch eine bestimmte Zielgruppe im Blick haben könnte. So sind etwa Veranstaltungen im Bereich der Trendsportarten wie dem Wassersport oder Skateboarding geplant, die sich sowohl an erfahrene Athleten als auch an Hobbysportler und Fans richten.