Andy Wolf: Schimmernde Kollaboration mit KNWLS

Bild: Andy Wolf

Auffällige Sonnenbrillen für das starke Geschlecht

Das österreichische Brillenlabel Andy Wolf hat erneut mit dem auf Damenmode abonnierten Londoner Modelabel KNWLS zusammengearbeitet und eine Kollektion bestehend aus drei Sonnenbrillen für das starke Geschlecht gelauncht.

Die KNWLS x Andy Wolf „Glimmer“-Sonnenbrillen erinnern an die erste Zusammenarbeit der beiden Marken „Adrenaline“, mit schrägen Facetten und einem gewölbten, kühnen Glas mit großen, einfallenden Bügeln. Diesmal mit einem kompakteren, maßgeschneiderten dreilagigen, glitzernden Acetat. Die geschichteten Facetten auf der Vorder- und Rückseite verleihen der kompakten, abgewinkelten Fassung eine weiche Note.

Die Kooperationspartner sind sich auch einig in ihrem Bestreben, mehr Nachhaltigkeit in ihre Kollektionen einzubauen. Diese Sonnenbrille wird in Österreich aus dem nachhaltigem Acetat „Acetate renew“ von Hand gefertigt.