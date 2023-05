EssilorLuxottica: Premiere für den „Innovation Day“

Bild: EssilorLuxottica

Präsentation der Produktneuheiten in Berlin

Vor rund 350 Gästen wie Partneraugenoptikern, Journalisten und Berufsschülern präsentierte EssilorLuxottica am 25. April auf dem ersten „Innovation Day“ in Berlin erstmals seine aktuellsten Brillendesigns und -gläser. Im Fokus stand die neueste KI-gestützte Gleitsichtglas-Generation Varilux. Weitere Höhepunkte waren die Einführung von Ray-Ban Stories in Deutschland Ende dieses Jahres und die Ray-Ban Reverse-Kollektion mit konkav geformten Gläsern.

