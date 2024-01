Interlook 2024: Augenoptik-Fachmesse dieses Wochenende

Die Interlook 2024 findet kommendes Wochenende in Dortmund statt. Bild: Messe Dortmund

Vom 20. bis 21. Januar in Dortmund

Die nächste Ausgabe der Augenoptik-Fachmesse Interlook steht kurz bevor: vom 20. bis 21. Januar 2024 findet sie in Dortmund statt. Neue Trends, Technologien und Produkte der Optikbranche gilt es laut Veranstalter zu entdecken und sich dazu mit Kollegen auszutauschen.

Im Rahmenprogramm werden in kurzen Impulsvorträgen in der Arena, zentral in der Messehalle auf einer 360-Grad-Bühne, wichtige Entwicklungen und Chancen für das erfolgreiche Geschäft vermittelt. Neben Farbempfehlungen als Boost für den Brillenverkauf (Petra Waldminghaus) erwartet die Besuchenden unter anderem auch ein Beitrag zu digital gestützten Arbeitsabläufen (Jochen Hirschfelder, EDV-Optik-Partner) oder ein Vortrag von Matthias Köste (Pricon) zum Thema Nachhaltigkeit in der Augenoptik.

Anzeige

Kostenfreier Eintritt für Fachbesucher

Fachbesucher können sich noch ihr kostenfreies Ticket für den Messebesuch der Interlook 2024 sichern. Hierzu verwenden Interessenten den Code IL24 bei ihrer Buchung im Ticketshop. Jeder Fachbesuchende erhält am Einlass auch einen Voucher für ein gratis Getränk und einen Snack, welcher in der Lounge eingelöst werden kann.