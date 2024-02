NCC 2024: Größter Kontaktlinsenkongress Europas

So wie 2022 soll es auch dieses Jahr weitergehen mit dem NCC. Bild: Silke Sage

Zweijährlich stattfindende Veranstaltung am 10. und 11. März

Der größte Kontaktlinsenkongress Europas, der NCC 2024, findet demnächst in den Niederlanden statt. In der Vergangenheit hat der NCC rund 1.600 Besucher aus 20 Ländern anziehen können. Und auch für dieses Jahr versprechen sich die Veranstalter für den 10. und 11. März wieder regen Zuspruch. Die alle zwei Jahre bei Eindhoven (Veldhoven) stattfindende Veranstaltung erreichte zuletzt rund zwei Drittel aller Kontaktlinsenanpasser in den Niederlanden und Belgien. Das Kongressmotto lautet in 2024: „Future Generation!“

Das detaillierte Programm des NCC 2024 wurde bereits offiziell veröffentlicht, und wird aktuell weiter ausgestaltet. Es gliedert sich in vier wesentliche Kernthemen: Myopie, trockene Augen, Hornhaut und Presbyopie. Jedes Thema bietet dabei aufeinander folgende einstündige Vorträge auf verschiedenen Ebenen. Mehr dazu auf: www.contactlenscongress.com