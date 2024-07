Euronet: Entwicklungsteam weiter ausgebaut

v.l.: Andreas Strauß, Arnd Brockmeier, Christian Schmitz, Sabine Reger. Bild: Euronet Software GmbH

Personelle Verstärkung für neue Cloud-Lösungen

Euronet heißt mit Sabine Reger und Arnd Brockmeier zwei neue Softwareentwickler in seinem Team willkommen. Beide sollen dazu beitragen, die Software des Anbieters voranzubringen, insbesondere im Bereich Cloud. Die neuen Mitarbeiter berichten an Christian Schmitz, der zum 1. Mai zum Entwicklungsleiter Euronet berufen wurde.

Sabine Reger, 30 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Bielefeld, absolvierte 2013 eine Ausbildung zur Fachinformatikerin in der Anwendungsentwicklung bei Transdata in Bielefeld, wo sie anschließend als Softwareentwicklerin arbeitete. Arnd Brockmeier, 56 Jahre alt, wurde in Troisdorf geboren und lebt seit über 30 Jahren in Köln. Ebenfalls seit über 30 Jahren ist er in der Softwareentwicklung tätig.

Anzeige

Andreas Strauß, Geschäftsleiter Entwicklung, Produktmanagement und Support, ist von dem neuen Team überzeugt: „Euronet setzt damit ein klares Zeichen für die kontinuierliche Weiterentwicklung und den Ausbau seiner Softwarelösungen – zum Nutzen seiner Anwender.“ Dabei gehe es, so Strauß weiter, zum einen um den Ausbau des Portfolios anwenderfreundlicher Module. Zum anderen stehe eine weitere Integration der Kundenkommunikation im Fokus des Entwicklerteams. Erste Resultate dazu sollen auf der Opti 2025 der breiten Öffentlichkeit präsentiert werden.