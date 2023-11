Alcon: Weiterbildungsprogramm für 2024 angekündigt

Kontaktlinsen-Anpasser erwarten neue Weiterbildungsangebote von Alcon. Bild: Getty Images

Auch das Trockene Auge wird zum Thema

Alcon hat für 2024 wieder ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungen für Augenoptiker in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammengestellt. Die Trainings der Alcon Experience Academy umfassen sowohl Präsenz-Seminare in den professionell ausgestatteten Training Centern von Alcon als auch digitale Schulungsoptionen zur gezielten Vertiefung eines Einzelthemas oder zur Auffrischung von Kenntnissen.

„Im Jahr 2024 werden wir neben unseren renommierten Seminaren, mit dem Fokus der professionellen Anpassung von weichen sphärischen, torischen und multifokalen Kontaktlinsen, auch auf das Management des trockenen Auges eingehen. Die Möglichkeit der digitalen Weiterbildung in Form von Web-Seminaren stellt dabei einen wichtigen Baustein dar“, sagt Björn Siewert, Professional Education & Development Manager bei Alcon DACH.

Anzeige

Weitere Informationen zu den Seminaren und zum digitalen Schulungsangebot der Alcon Experience Academy gibt es direkt bei Alcon.