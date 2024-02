Marcolin: Lizenzverlängerung mit Zegna

Zum Ende des Jahres gibt der Kontaktlinsenhersteller Coopervision zwei Veränderungen im Geschäftsführungs-Team bekannt. So ist Dr. Ole Roßbach seit dem 1. Oktober 2022 neuer Head of Marketing für Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH). Samantha Bei der Kellen übernimmt zum 1. Dezember 2022 die Funktion des Head of Customer Service für die DACH-Region.