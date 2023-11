Rodenstock: Partneroptiker-Event mit Iris-Fotografie

Hochdetaillierte Makro-Aufnahmen des eigenen Auges konnten die Kunden mit nach Hause nehmen. Bild: Rodenstock

„Tag der Einzigartigkeit“ bei Optik Freese

Ende September überraschte der Rodenstock-Partneroptiker Optik Freese aus Verden seine Kunden mit einer besonderen Aktion. Unter dem Motto „Tag der Einzigartigkeit“ standen Iris-Fotografie und die Themenfelder Biometrisches Sehen und Individualität bei Brillengläsern auf dem Programm.

Um Kunden die biometrischen Schlüsselparameter des individuellen Auges und das Rodenstock-Konzept näher zu bringen, lud der Partneroptiker am 23. und 24. September zum Kunden-Event ein. Das Highlight waren hochdetaillierte Makro-Aufnahmen des eigenen Auges, die die Gäste in Form eines bearbeiteten Irisfotos als hochwertigen Druck vor Ort erhielten.

Dank der vielen Endkunden bekannten Iris-Fotografie durfte sich Optik Freese über eine hohe Besucherfrequenz freuen. Auch viele Neukunden fühlten sich über Social Media im Vorfeld angesprochen und vereinbarten Termine vor Ort. „Mit der Iris Fotografie stellen wir das Auge in den Mittelpunkt und können unseren Kunden als Experte für biometrisches Sehen veranschaulichen, wie viel Individualität in ihm verborgen ist. Auf dieser Basis sind sie offen für ein Beratungsgespräch über eine Vermessung mit dem DNEye Scanner und den B.I.G. Exact Gläsern von Rodenstock und verstehen, dass die Berücksichtigung der Biometrie des individuellen Auges im Brillenglas entscheidende Vorteile für das Sehen bietet“, so Betriebsleiterin und Augenoptikermeisterin Eva Neudeck von Optik Freese.

Anzeige

Das Team von Optik Freese. Bild: Rodenstock

Als Partner für den traditionellen Fachhandel bietet Rodenstock dieses Eventformat seinen B.I.G. Exact-Kunden an und unterstützt sie bei der Umsetzung.

Quelle: Rodenstock