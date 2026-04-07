Cecop: Roadshow startet in Mainz mit erster Veranstaltung

Der Auftakt der Veranstaltungsreihe fand Ende März im historischen Ambiente der Eventlocation „Kupferberg“ statt. Foto: Cecop

Auftakttermin bringt Fachvorträge, Austausch und Netzwerkpflege zusammen

Die Roadshow der Cecop ist am 28. März in Mainz gestartet. In einem persönlichen Rahmen kamen rund 20 Teilnehmer zusammen, um sich fachlich weiterzubilden und miteinander in Kontakt zu treten.

Im Zentrum des Treffens standen Vorträge von vier Industriepartnern, die aktuelle Themen aus der Branche sowie neue Produkte und konkrete Anwendungsmöglichkeiten vorstellten. Ergänzend informierte eine Ausstellung, die den direkten Austausch zwischen Besuchern und Unternehmen ermöglichte.

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Die Roadshow bildet den Auftakt einer Veranstaltungsreihe der Cecop‑Einkaufsgruppe. Künftige Termine sollen weitere Möglichkeiten für Wissenstransfer, neue Impulse und persönliche Begegnungen innerhalb des Netzwerks bieten.