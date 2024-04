EAOO: 15. Jahreskonferenz in Helsinki

Helsinki ist sicherlich eine Reise wert – auch zum Besuch der EAOO-Jahreskonferenz 2024. Bild: Mary Ray/Unsplash

Vom 10. – 12. Mai tagt die Europäische Akademie für Optometrie und Optik

Die 15. jährliche Konferenz der Europäischen Akademie für Optometrie und Optik (EAOO) findet vom 10. bis 12. Mai 2024 in Helsinki, Finnland, statt. Das Treffen wird in Zusammenarbeit mit der Finnish Association of Vision and Eyecare organisiert.

Als Austragungsort für den Kongress wurde Helsinki, Finnland, auserkoren – und damit ein Land, das im siebten Jahr in Folge als die glücklichste Nation der Welt gilt (UN World Happiness Report), wie die Veranstalter betonen. „Der Konferenzort liegt direkt am Meer und bietet eine einzigartige maritime Atmosphäre, während das Stadtzentrum nur einen Katzensprung entfernt ist“, heißt es weiter.

Wissenschaftliches Programm mit Einblick in die Zukunft

Das übergreifende Thema „Advancing Optometry and Optics through Technology and Shared Care“ (Fortschritte in der Optometrie und Optik durch Technologie und gemeinsame Versorgung) bildet den Rahmen für ein umfassendes wissenschaftliches Programm mit einer Vielzahl von Themen. Dazu gehören Spitzenforschung, klinische Erkenntnisse und Fortschritte in der Ausbildung, die den Delegierten helfen sollen, fundierte Entscheidungen in der Primärversorgung zu treffen. Die Schwerpunktthemen umfassen ein breites Spektrum wie das Trockene Auge und Kontaktlinsen, Neuroophthalmologie, Augenpathologie, pädiatrische Optometrie und Optik, Myopie-Management, Kommunikationsfähigkeit sowie Optik und Refraktionsverfahren.

Anzeige

„Es wird eine interessante Vielfalt an Inhaltsformaten angeboten, die von Grundsatzreferaten und klinischen Vorträgen bis hin zu sehr kurzen Sitzungen und Präsentationen reichen, in denen die neusten Innovationen der Industrie vorgestellt werden. Einzigartig an dieser Konferenz sind die speziellen Interessengruppen, die interaktive Diskussionen unter der Leitung von Expertengremien in Bereichen wie Kontaktlinsen, Myopie-Management und Bildung ermöglichen“, beschreibt Prof. Daniela Nosch, Mitglied des Bildungskomitees.

Virtuelle Veranstaltungsplattform ermöglicht Teilnahme per Livestream

Fachleute aus 27 Ländern haben sich laut Veranstalter bereits zur EAOO-Konferenz angemeldet. Für diejenigen, die nicht vor Ort in Helsinki teilnehmen können, gibt es die Möglichkeit, die Konferenz auch virtuell zu erleben. Die Vorträge und Keynotes aus den beiden Hauptvortragsräumen werden über die Veranstaltungsplattform für Fernteilnehmer gestreamt. Zusätzlich soll das Programm für bis zu zwei Wochen nach der Konferenz zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen finden Interessierte auf der Website eaoo2024.com.