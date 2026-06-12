VDCO: Bewerbung für Peter-Abel-Preis 2026 läuft

Dr. Birgit Fritz (im Bild zu sehen mit VDCO-Vorstand Stephan Hirschfeld) erhielt den mit 2.000 € dotierten Peter-Abel-Preis im Jahr 2023. Foto: Hanna Diewald

Einreichung von Dissertationen bis Juli möglich

Die Vereinigung Deutscher Contactlinsen-Spezialisten und Optometristen (VDCO) hat die Bewerbungsphase für den Peter-Abel-Preis 2026 gestartet. Nachwuchswissenschaftler können ihre Dissertationen noch bis Mitte Juli einreichen.

Ausgezeichnet werden wissenschaftliche Arbeiten aus den Bereichen Augenoptik und Optometrie, die in den vergangenen zwei Jahren entstanden sind. Zugelassen sind Dissertationen oder Ph.D.-Arbeiten in deutscher oder englischer Sprache.

Wissenschaftliche Qualität und optometrische Relevanz zentrale Kriterien

Der mit 2.000 € dotierte Peter-Abel-Preis richtet sich an Augenärzte sowie Optometristen mit Forschungsschwerpunkten in Optometrie, Kontaktlinsenoptik oder Physiologie des Auges. Eingereichte Arbeiten müssen fachlich relevant und wissenschaftlich fundiert sein.

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Die Verleihung findet im Rahmen des Fachkongresses Sicht.Kontakte 2026 vom 9. bis 11. Oktober in Berlin statt, wo der Preisträger die ausgezeichnete Arbeit in einem rund 25-minütigen Vortrag vorstellt. Reise- und Übernachtungskosten sowie die Teilnahme am Kongress werden übernommen.

Weitere Informationen zu Teilnahmebedingungen und Bewerbung sind unter www.vdco.de verfügbar.