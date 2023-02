Hoya: Verkehrssicherheit der Miyosmart-Brillengläser bestätigt

Bild: Hoya

Von Studie aus Deutschland

Hoya Miyosmart Brillengläser mit der D.I.M.S.-Technologie (Defocus Incorporated Multiple Segments) sind wie auch niedrig dosiertes Atropin eine effektive Methode zur Verlangsamung der progressiven Myopie im Kindesalter. Hoya informiert nun über eine unabhängige Studie, wonach festgestellt wurde, dass Miyosmart Brillengläser allein, aber auch in Kombination mit gering dosiertem Atropin, die Sicherheit im Straßenverkehr nicht beeinträchtigen.

Sowohl niedrig dosiertes Atropin als auch Hoya Miyosmart Brillengläser sind nachweislich für das Myopie-Management wirksam und werden heute häufig eingesetzt, um das Fortschreiten der Myopie zu verlangsamen. Die visuellen Nebenwirkungen und Effekte dieser Methoden könnten sich bei einer möglichen Kombination verstärken. In der kürzlich veröffentlichen Studie von Prof. Hakan Kaymak et al. wurden die für das Sehen und die Verkehrssicherheit relevanten Parameter unter dem Einfluss von Miyosmart Brillengläsern und 0,01% Atropin untersucht. Die Resultate zeigen, dass die zentralen Sehfunktionen von Brillengläsern mit D.I.M.S.-Technologie alleine und auch in der Kombination mit 0,01% Atropin nicht klinisch relevant eingeschränkt werden und die kurzzeitig in der Peripherie wahrnehmbaren optischen Effekte die Objekterkennung nicht beeinflussen. Sowohl Miyosmart selbst als auch die Kombinationstherapie mit 0,01% Atropin sei demnach als unbedenklich im Straßenverkehr anzusehen.

Anzeige

Die Studie:

Kaymak H, Mattern AI, Graff B, Neller K, Langenbucher A, Seitz B, Schwahn H. Safety of DIMS Spectacle Lenses and Atropine as Combination Therapy for Myopia Progression. Klin Monbl Augenheilkd. 2022 Oct;239(10):1197-1205. doi: 10.1055/a-1930-7116. Epub 2022 Aug 25. PMID: 36008055; PMCID: PMC9578763.