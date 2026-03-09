Anzeige
Optiswiss: Neue Gleitsichtglaslinie kommt

Kampagnenvisual Swissvario-Gleitsichtglaslinie von Optiswiss
Bild: Optiswiss

Weiterentwickeltes Brillenglasportfolio „Swissvario“ mit fünf Designvarianten 

Optiswiss wird bald eine neue Produktlinie im Bereich Gleitsichtgläser launchen. Die unter dem Namen „Swissvario“ zu findenden Modelle sollen eine Erweiterung des bestehenden Portfolios darstellen und ab April erhältlich sein. Ihre Vorpremiere fand im Januar auf der Opti in München statt.

Das neue Programm umfasst fünf klar voneinander abgegrenzte Gleitsichtglas-Designs, die auf einer überarbeiteten Berechnungssystematik basieren. Dabei greift Optiswiss auf biometrische Messdaten, digitale Optimierungsprozesse und verschiedene Entwicklungspartnerschaften zurück. So soll die Anpassung der Gläser an individuelle Sehanforderungen und an die Nutzung digitaler Endgeräte gewährleistet sein.

Strukturierte Produktlinie für unterschiedliche Sehsituationen

Nach Angaben des Schweiter Brillenglasherstellers wurden die Designs darauf ausgelegt, zentrale Sehaufgaben zu berücksichtigen. Dazu zählen Nah-, Zwischen- und Fernbereiche sowie wechselnde Anforderungen im digitalen Umfeld. Die Gläser sollen eine individuelle Anpassung ermöglichen und eine breite Auswahloption für unterschiedliche Sehbedürfnisse bieten.

Die Swissvario‑Modelle werden vollständig in Basel gefertigt und sollen ab April 2026 erhältlich sein. Die Fertigung umfasst digitale Bearbeitungsschritte und Qualitätskontrollen, die laut Unternehmen für ein einheitliches Ergebnis sorgen sollen.

