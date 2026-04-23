Hochschule Aalen: Studierende erleben Optik bei Zeiss

Die Studierenden erhielten bei der Exkursion praxisnahe Einblicke in Optik und Photonik. Auf dem Bild zu sehen sind sie mit Beschäftigten und Lehrenden der Hochschule Aalen und Vertretern von Zeiss. Foto: Zeiss

Exkursion nach Oberkochen verbindet Studium mit industrieller Praxis

Angehende Augenoptiker der Hochschule Aalen haben im Rahmen eines Informationstags praxisnahe Einblicke in Optik und Photonik erhalten. Die Exkursion nach Oberkochen ergänzte das Studium um Eindrücke aus Forschung, Entwicklung und industrieller Anwendung lichtbasierter Technologien.

Seit mehr als zehn Jahren organisiert die Hochschule Aalen diese Besuche gemeinsam mit dem Industriepartner Zeiss. „Jedes Mal aufs Neue gibt es aktuelle Entwicklungen, die den Studierenden vorgestellt werden“, berichtet Prof. Dr. Anna Nagl. „Die Einblicke in optische und photonische Innovationen zeigen immer wieder, wie stark diese Technologien unseren Alltag prägen – und welche vielfältigen beruflichen Perspektiven das Studium eröffnet.“

Lehrinhalte werden vor Ort greifbar

Im Museum der Optik erhielten die Studierenden einen Überblick über die technologische Entwicklung der Optik. Exponate und interaktive Stationen verdeutlichten den Wandel von frühen optomechanischen Systemen zu digitalen Projektionstechniken.

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„Am Eingang zieht ein optomechanischer Sternenprojektor aus den 1960er Jahren alle Blicke auf sich, das Planetarium im Museum zeigt digitale Projektionen – die Faszination einer 360-Grad-Kuppelprojektion ist heute genauso groß wie vor einhundert Jahren, als das erste Planetarium der Welt öffnete“, sagt Joachim Kuss, Leiter Kommunikation bei Zeiss Photonics & Optics.

Augenoptische Praxis ergänzt das Studium

Die Führung behandelte Stationen von den Anfängen bei Carl Zeiss und den wissenschaftlichen Arbeiten von Ernst Abbe über Mikroskopie und frühe Augenoptik bis zu heutigen Schlüsseltechnologien. Dazu zählen Anwendungen in der Smartphone-Fotografie, Holografie für Automotive und Luftfahrt sowie Verfahren der Spektroskopie.

Ein weiterer Bestandteil der Exkursion war der Besuch des Consumer-Markets-Bereichs von Zeiss Vision Care. Dort erhielten die Studierenden Einblicke in die Kundenprozesse der Augenoptik sowie in die industrielle Fertigung individualisierter Brillengläser.