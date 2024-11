Fielmann: Zweistelliges Umsatzwachstum fortgesetzt

Bild: Pascal Bruns

Laut jüngsten Geschäftszahlen

Die Fielmann-Gruppe kann auf ein zweistelliges Umsatzwachstum im dritten Quartal des Jahres verweisen und bestätigt ihre Prognose für das Gesamtjahr 2024. Das geht aus den nun veröffentlichten Geschäftszahlen des Unternehmens hervor.

Demnach stieg in den ersten neun Monaten des Jahres der Konzernumsatz um 13% auf 1,69 Milliarden € (Vorjahr: 1,50 Milliarden €). Davon entfielen 5% auf organisches Wachstum und 8% auf die US-Akquisitionen. In Europa konnte Fielmann seine Marktanteile in wichtigen Ländern ausbauen: Deutschland, die Schweiz und Österreich steigerten ihren Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwischen 5% und 9%, während Spanien (+10 %) und Polen (+31 %) besonders stark wuchsen. Die Akquisitionen in den USA trugen in den ersten neun Monaten des Jahres 127 Millionen € zum Umsatz bei (Vorjahr: 9 Millionen €).

Anzeige

Augen-Check-Up wird europaweit ausgerollt

Zudem teilt Fielmann mit, dass sein Augen-Check-Up gut ankommt. Bisher wurde der neue Service in rund 400 Niederlassungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz eingeführt, über 70.000 Kunden hätten diesen inzwischen genutzt. Mehr als 95% davon bewerten ihre Erfahrung laut Fielmann als gut oder sehr gut. Angesichts dieses positiven Feedbacks der Kunden und gleichzeitig auch der Augenärzteschaft will das Unternehmen den Roll-out nun europaweit vorantreiben.