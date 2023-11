Bild: Nick Morrison/Unsplash

Rund um Highlights, Anpassung und Co.

Immer mehr Kontaktlinsenspezialisten greifen laut dem Anbieter Menicon bei der Anpassung zu einem Produkt der „Miru“-Austauschlinsenfamilie. Um auf die produktspezifischen Eigenheiten einzugehen, bietet der Kontaktlinsenhersteller nun E-Learnings zum Thema an.

Als „einfache und schnelle Gelegenheit, die Familienmitglieder kennenzulernen, oder die Bekanntschaft mit ihnen zu vertiefen“ sind die Online-Inhalte gedacht. Im ersten Teil werden die Produkthighlights für nichtanpassende Mitarbeiter erklärt – sie erhalten Argumente für ihre Kundenberatung. Der zweite Teil enthält Informationen, die für eine effiziente Anpassung der Produkte wichtig sind. Im letzten Teil kommen die Wissenschaftler auf ihre Kosten: hier werden die Technologien erklärt, die hinter den besonderen Produktfeatures stecken.

Zusätzlich gibt es noch den Blog „A Coffee with Menicon“, in dem die Experten aus dem Professional Service auch einmal hinter die Kulissen von Themen wie Myopie, Multifokale Kontaktlinsen etc. blicken und einzelne Sachverhalte erklären. Alle E-Learnings und den Zugang zum Blog finden sich auf www.menicon-news.de.