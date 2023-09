Apollo: Engagement auf dem Dock in Hamburg

Das Team von Apollo auf dem „Dock“ in Hamburg. Bild: EssilorLuxottica

Sehtests und Brillen für bedürftige Menschen

Bereits zum sechsten Mal fand Ende August in Hamburg das „Dock“ statt, eine zweitätige Veranstaltung am Hamburger Hafen, die Bedürftigen, wohnungslosen und notleidenden Menschen ein Wochenende ohne Sorgen bereiten soll. Seit dem Anfang 2018 und auch diesmal dabei war der Optiker Apollo.

Das Unternehmen verteilte an dem Wochenende vor Ort Sonnenbrillen, Fertiglesehilfen und bot Sehtests im voll ausgestatteten Apollo-Mobil an. Bei Bedarf werden im Nachgang Brillen gefertigt. „Wir sind davon überzeugt, dass gutes Sehen kein Luxus sein darf“, so Annika Wurm, CSR-Managerin bei Apollo. „Wir möchten daher all jenen an den Hamburger Dock-Tagen eine augenoptische Grundversorgung bieten, die unsere Unterstützung benötigen.“

Anzeige

Im Rahmen der Veranstaltung konnte Apollo in diesem Jahr knapp 1.000 bedürftige Menschen mit Brillen und Sonnenbrillen versorgen.

Quelle: EssilorLuxottica