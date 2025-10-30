| |

Safilo: Angebot zur Übernahme von Eschenbach und BoDe

Safilo-Firmenzentrale in Padua
Mehrere Investoren zeigen Interesse an Inspecs-Geschäftsbereichen

Der italienische Brillenhersteller Safilo hat ein unverbindliches Angebot zur Übernahme der Geschäftsbereiche Eschenbach und BoDe von der britischen Inspecs Group abgegeben. Dies bestätigte das Unternehmen am 24. Oktober 2025 in einer Pressemitteilung. 

Die Offerte ist Teil einer strategischen Prüfung neuer Investitionsmöglichkeiten. Neben Safilo liegen Inspecs zwei weitere Angebote vor, unter anderem von H2 Equity Partners und einem Konsortium um Risk Capital Partners und Ian Livingstone. 

Konsolidierung im Brillenmarkt

Die Inspecs Group mit Sitz in Bath, Großbritannien, verfolgt seit ihrem Börsengang im Jahr 2020 eine Wachstumsstrategie durch Zukäufe. Mit der Integration von Eschenbach und BoDe im November 2020 wurde das Vertriebsnetz in Europa und den USA deutlich erweitert.

Safilo ist ebenfalls international aktiv und vertreibt sowohl Eigenmarken als auch Lizenzprodukte. Die mögliche Übernahme würde das Portfolio des Unternehmens im deutschsprachigen Raum stärken. 

Weiterer Ablauf ungewiss

Nach britischem Übernahmerecht müssen H2 Equity Partners und das genannte Konsortium bis spätestens 20. November 2025 eine verbindliche Absichtserklärung zur Übernahme von Inspecs abgeben oder mitteilen, dass sie von einem Angebot absehen. Für Safilo besteht derzeit keine Frist, da das Angebot nur Teilbereiche betrifft. 

Inspecs hat angekündigt, weitere Informationen zu veröffentlichen, sobald eine Entscheidung über die Angebote getroffen wurde. Der Ausgang der Gespräche ist derzeit offen.

