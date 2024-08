Marchon Eyewear und Zeiss: Red Dot Award 2024

Bild: Marchon/Zeiss

Fassung mit Clip-On erhält Design-Auszeichnung

In diesem Jahr wird der renommierte, jährlich stattfindende Red Dot Design „Best of the Best“-Award an das Modell „VisionClip“ verliehen, eine von Marchon Eyewear entworfene Zeiss-Brille, die Teil der Brillen-Kollektion Herbst/Winter 2024 der Aalener ist.

Die VisionClip ist eine Vollrandbrille aus Titan in Navigator-Form mit einer doppelten Brückenkonstruktion, die durch hauchdünne, lasergeschnittene Hightech-Bügel aus Beta-Titan ergänzt wird. Die Fassung verfügt über ein einfach anzubringendes magnetisches Clip-On-Teil aus Kunststoff mit Zeiss-Sonnenschutzgläsern.

Von New York über Aalen nach Singapur

Die Verleihung des Red Dot Award 2024 findet im Oktober in Singapur statt. Anschließend werden die Auszeichnung und das Produkt in der Ausstellung der Gewinner im Red Dot Design-Museum in Essen (NRW) gezeigt.

„Das Design des VisionClip spiegelt sowohl Innovation als auch hohe Qualitätsstandards wider – genau die Werte, auf denen die Zusammenarbeit von Marchon und Zeiss beruht. Wir fühlen uns besonders geehrt, dass eines der beliebtesten Ergebnisse unserer Zusammenarbeit nun mit einem Red Dot Award ausgezeichnet wird“, kommentierte Jesper Wiegandt, Chief Marketing Officer bei Zeiss Vision Care, die Auszeichnung.