Menrad: Design Eyewear Group übernimmt Top-Brillenmarken

Dass der Firmensitz in Schwäbisch Gmünd nicht mehr zu retten sei, wurde zuletzt schon vermeldet. Durch die Übernähme wichtiger Menrad-Marken von Design Eyewear Group bleibt zumindest der Arbeitsplatz von zehn Außendienstmitarbeitern erhalten. Bild: Ferdinand Menrad GmbH + Co. KG

Außendienstmitarbeiter wechseln ebenfalls

Im laufenden Insolvenzverfahren des Brillenherstellers Menrad wurden nun wichtige Marken an Design Eyewear Group veräußert. Zudem übernimmt das dänische Unternehmen zehn Außendienstmitarbeiter von Menrad.

Die Transaktion beinhaltet die Marken Jaguar, JOOP! und Morgan, die einen Großteil des Menrad-Umsatzes ausmachen. Design Eyewear Group wird künftig das Design, die Herstellung und den Vertrieb der Brillenmarken übernehmen. Es laufen zudem konstruktive Gespräche mit den Lizenzgebern weiterer Menrad-Marken.

Veräußerung „bestmögliche Lösung“ im Rahmen des Insolvenzverfahrens

Von einer „bestmöglichen Lösung im Verfahren“ spricht der zuständige Insolvenzverwalter und Sanierungsexperte Florian Zistler von der Pluta Rechtsanwalts GmbH: „Wir haben in den vergangenen Tagen gute Verhandlungen geführt. Mit Design Eyewear Group haben wir einen Käufer gefunden, der unter den gegebenen Rahmenbedingungen das beste Angebot abgegeben hat. Das ist ein wichtiger Meilenstein und ein Teilerfolg in einem anspruchsvollen Verfahren. Wir erzielen damit aus Gläubigersicht das bestmögliche Ergebnis.“

Design Eyewear Group-CEO Lars Flyvholm kommentierte den strategischen Zukauf ebenfalls: „Diese Akquisition ist ein strategischer Meilenstein für uns. Menrad, eine angesehene Traditionsmarke in der deutschen Brillenbranche, bietet zusammen mit den weltweit anerkannten Lifestyle-Marken Jaguar, JOOP! und Morgan eine hervorragende Gelegenheit, unsere Präsenz in den Kernmärkten in Europa, Asien-Pazifik und Nordamerika auszubauen – sowohl bei bestehenden Partnern als auch bei neuen Kunden.“