Interlook 2023: Premiere für optimiertes Messekonzept

Offizieller Abschlussbericht zur Dortmunder Augenoptik-Fachmesse

Vom 11. bis 12. Februar 2023 traf sich die Augenoptik-Branche erneut auf der Interlook in der Messe Dortmund. Die laut Veranstalter rund 900 Fachbesucher aus unterschiedlichen Regionen Nord- und Westdeutschlands erwartete ein breites Angebot sowie ein Überblick der neusten Trends.

Das Aussteller-Angebot von über 200 Marken umfasste neben den Themenbereichen Brillenfassungen und -gläser auch weitere Gebiete der Augenoptik wie Weiterbildung, medizinische Geräte, Marketing und Ladenbau. Zusätzlich sorgte ein breitgefächertes Rahmenprogramm für Inspirationen, Netzwerk-Möglichkeiten und Wissenswertes rund um den eigenen Geschäftserfolg.

Neues Konzept und Hallenaufbau

Im Übergang zwischen Halle 1 und 2 bekamen die Ausstellenden auf der New Products & Topmodels Fläche die Chance, ihre neusten Modelle und angesagten Trendprodukte in Szene zu setzen und sich so allen Besuchenden zu präsentieren. Diese wiederum bekamen hier einen Überblick und Inspirationen für ihr Geschäft. Auch die neue Buyers‘ Lounge mit Catering-Angebot wurde von den Besuchenden als Rückzugsort vom Messetrubel ebenso wie zum gemeinsamen Austausch mit den Branchen-Kollegen über den gesamten Messezeitraum stark frequentiert, so der Veranstalter.

Ein besonderer Hingucker war in diesem Jahr zudem die neue Interlook Arena in der Halle 2, die Augenoptikern mit kurzen Impulsvorträgen von 15 bis maximal 20 Minuten interessante Tipps für ihren Geschäftserfolg vermittelte. Mit einer 360-Grad-Bühne konnten die Besuchenden aus allen Ecken der Halle zuschauen oder eine der Sitzgelegenheiten nutzen, um Experten bei ihren Kurzvorträgen aus Bereichen wie Kundenbegeisterung, Nachhaltigkeit oder Beratungskompetenz zu folgen.

Zentraler Standort in NRW für Augenoptik-Fachmesse

Ausstellende hatten die Möglichkeit, ihre neusten Modelle zentral im Herzen von Nordrhein-Westfalen in Dortmund zu präsentieren und profitierten von der standortbedingt großen Anzahl an Optikern aus dem Ruhrgebiet und Nordrhein-Westfalen. „Als Bochumer Unternehmen ist die Messe Dortmund ein Heimspiel“, so Tanja Wagener, Geschäftsführerin von BO|44. „Wir sind seit 13 Jahren mit dabei. Die Interlook ist ein fester Termin in unserem Veranstaltungskalender. Besonders wichtig sind für uns die traditionellen Optiker, die wir hier antreffen.“ Auch vonBogen kommt demnach immer wieder gerne nach Dortmund zur Messe: „Wir sind seit 20 Jahren Aussteller und mehr als zufrieden mit der Interlook 2023. Die Besucher brachten eine hohe Kaufbereitschaft mit und unsere Modelle waren sehr stark gefragt. So konnten wir nicht nur viele neue Kunden gewinnen, sondern auch ein gutes Umsatzplus erzielen. Die Messe Dortmund ist als Standort für die Augenoptik-Fachmesse absolut richtig gewählt. Im Ruhrgebiet spielt das Leben und in der Region gibt es zahlreiche Optiker.“

Christian Puzik, Geschäftsführer von Stadtholz unterstreicht weiterhin: „Gerade im Hinblick auf die Optikerdichte hier in der Region ist die Messe Dortmund ein wirklich empfehlenswerter Standort. Ich war zudem wirklich positiv überraschend über die Kaufbereitschaft und Kaufkraft der Besucher.“

Nachhaltigkeit und soziales Engagement

Der Blick auf nachhaltige, ressourcenschonende Materialien und Fertigungsprozesse hat die Optikbranche bereits seit Jahren im Blick. Das zeigte sich auch bei zahlreichen Marken und Produkten vor Ort. Zusätzlich richteten Ausstellende auf der neuen Charity-Fläche das Augenmerk auf Projekte im Bereich Soziales Engagement. So präsentierte Mehrblick auf der Bühne, „Wie sehbehinderte Obdachlose wieder eine Zukunft bekommen“ und EinDollar Brille, wie es möglich ist, Millionen Menschen weltweit mit einfachen Brillen Zugang zu Bildung und Arbeit zu ermöglichen.

Die nächste Interlook findet vom 20. bis 21. Januar 2024 in der Messe Dortmund statt.

