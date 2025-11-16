Anzeige
| |

Fashion: Silmo 2025 Highlights

Bild: Dario / stock.adobe

Artikel aus dem FOCUS-Magazin
Ausgabe 11/2025

Die Silmo Paris 2025 setzt erneut ein kraftvolles Statement für die Verschmelzung von Mode und Augenoptik.

Mit visionären Designs und innovativen Materialien zeigt die Messe, wie Brillen längst über ihre Funktion hinausgewachsen sind und zum Ausdruck individueller Stilwelten werden. Hier treffen Ästhetik und Technik aufeinander, um neue Trends zu definieren und die Branche zu inspirieren.

Was macht die Silmo so besonders?

Sie ist Bühne für kreative Marken, Plattform für internationale Begegnungen und Impulsgeber für die Zukunft der Augenoptik. Inmitten des Pariser Charmes entfaltet sich ein Kaleidoskop aus Farben, Formen und Ideen, das die Besucher auch in diesem Jahr wieder in seinen Bann gezogen hat. Ein Muss für alle, die Mode nicht nur tragen, sondern sehen wollen.

Atelier Arthur Sardo
Baars
Design Eyewear Group
Dzmitry Samal
Einstoffen
Faboor
Frost
Julbo
L’Atitude 52°N
Lafont
Lightbird
Lunor
Marcolin / Tom Ford
Markus T
Markus T
Parasite
Piero Massaro
Rolf
Rudy Project
Variation Design
W-Eye
Wave of Wood

