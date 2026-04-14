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Innovation zwischen Refraktion, Diagnostik und Datenmanagement Artikel aus dem FOCUS-Magazin

Ausgabe 04/2026

45 Jahre Topcon Deutschland stehen exemplarisch für den technologischen Wandel in der Augenoptik. Was einst mit klassischer Refraktions- und Messtechnik begann, hat sich über die Jahrzehnte zu vernetzten Systemen, bildgebender Diagnostik, Datenmanagement und KI-gestützten Screening-Lösungen entwickelt. Am Standort Willich zeigt sich, wie eng sich Unternehmensentwicklung und die steigenden Anforderungen im augenoptischen Markt gegenseitig beeinflusst haben – und warum Deutschland bis heute ein strategisch wichtiger Referenzmarkt ist.

Als das Unternehmen vor 45 Jahren den deutschen Standort gründete, war dies ein klares Bekenntnis zu lokaler Präsenz, technischer Unterstützung und einer langfristigen Partnerschaft. Deutschland gilt laut dem Unternehmen als zugleich interessanter wie anspruchsvoller Markt.

Vom Standort in Willich zum Systempartner des Marktes

„Dass die Wahl auf Willich fiel, war dabei kein Zufall“, verrät Andrea Vieth, Country Director Germany von Topcon. „Die Lage in Nordrhein-Westfalen bot und bietet beste Voraussetzungen für Kundennähe, Logistik sowie eine gute Erreichbarkeit für Service, Schulung und Vertrieb“, so Vieth weiter. Zugleich sei die Nähe zu wichtigen Wirtschaftsregionen in Deutschland und zur Benelux-Region für ein europäisch eingebundenes Unternehmen strategisch sinnvoll.

Dass Deutschland innerhalb Europas dabei eine besondere Rolle spielt, überrascht kaum. Auch nach Einschätzung von Andrea Vieth zählt der deutsche Markt zu den wichtigsten ­augenoptischen Märkten Europas. Größe, Professionalität und hohe Qualitätsansprüche treffen hier auf einen innovations­affinen Anwenderkreis. Für Hersteller ist Deutschland damit nicht nur ein relevanter Absatzmarkt, sondern auch ein Referenzmarkt für neue Lösungen. Die 45-jährige lokale Präsenz unterstreicht diese strategische Bedeutung zusätzlich.

Aus dieser lokalen Verankerung heraus hat sich die deutsche Niederlassung in den vergangenen Jahrzehnten stetig weiterentwickelt. Stand zunächst die klassische Vertriebs- und Servicefunktion im Vordergrund, entstand daraus im Lauf der Jahre eine Organisation, die Beratung, Schulung und Anwendungssupport eng miteinander verbindet. Wie Andrea Vieth mitteilt, hat sich der Fokus dabei immer stärker von einzelnen Geräten hin zu kompletten Systemen und vernetzten Lösungen verschoben. „Heute geht es nicht mehr allein darum, hochwertige Messtechnik bereitzustellen, sondern Augenoptiker mit effizienten, integrierten und zukunftsfähigen Lösungen im Alltag zu unterstützen“, sagt sie.

Diagnostik, Vernetzung und KI

Besonders prägend für den hiesigen Markt war laut der Deutschland-Chefin von Topcon der Ausbau des Portfolios in Richtung bildgebender Diagnostik. Fundus- und OCT-Technologien hätten die Versorgungsprozesse nachhaltig verändert und seien heute aus vielen Abläufen nicht mehr wegzudenken. In den vergangenen Jahren kamen weitere Entwicklungsschritte hinzu: Künstliche Intelligenz, integrierte Plattformen, Datenmanagement und Screening-Lösungen. „Ein aktuelles Beispiel für diese strategische Ausrichtung ist die Verbindung von Gerätetechnologie, intelligenter Software und standardisierten Auswerteprozessen, die wir inzwischen in mehreren Produktlinien verfolgen“, teilt sie mit.

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Wie stark sich auch die Vertriebswege verändert haben, zeigt die Einführung von OptikXL.de zu Jahresbeginn 2026. Mit dem neuen Online-Kanal verfolgt Topcon einen Omnichannel-Ansatz, bei dem digitale Einkaufsprozesse gezielt mit persönlicher Beratung, technischer Expertise und bewährten Serviceleistungen kombiniert werden. „Für Augenoptiker entstehen damit flexible Beschaffungswege, die sich ohne Reibungsverluste in den Betriebsalltag integrieren lassen“, so Vieth weiter.

Parallel dazu haben sich die Anforderungen im augenoptischen Markt grundlegend gewandelt: Gefragt sind schnelle, reproduzierbare und delegierbare Abläufe, eine hohe Nutzerfreundlichkeit sowie die nahtlose Einbindung der Messtechnik in Beratungs- und Screening-Prozesse.

Damit ist auch die Vernetzung von Geräten mit Zusatznutzen zum zentralen Bestandteil effizienter Workflows geworden. Wo früher viele Systeme isoliert arbeiteten, sollen Daten ­heute ohne Medienbruch verfügbar sein, Messungen zusammengeführt und Ergebnisse schnell dokumentiert werden können. Genau hierin liegt wesentlicher Mehrwert moderner Lösungen: die Systeme sparen Zeit, erhöhen die Datenkonsistenz und unterstützen strukturierte Abläufe im Geschäft.

Als wesentliche Wachstumstreiber bezeichnet Andrea Vieth heute insbesondere KI, Datenmanagement und Screening-Lösungen. Das Unternehmen positioniere sich deshalb gezielt mit intelligenter Datentechnologie, vendor-neutralem Daten­management und digitalen Lösungen. Für den Markt bedeutet das vor allem eines: Daten werden nicht nur erhoben, sondern zunehmend strukturiert, verknüpft und für fundierte Entscheidungen nutzbar gemacht.

Topcon international: Meilensteine seit 1932

1932: Gründung in Tokio als Tokyo Optical Co., Ltd. mit Fokus auf optische Präzisionsinstrumente

1947: Einstieg in die ophthalmische Medizintechnik mit dem ersten Lensmeter – Start des Eye-Care-Geschäfts

1970: Internationale Expansion mit Gesellschaften in Europa (Rotterdam) und den USA

1981: Expansion nach Deutschland, um die europäische Präsenz zu stärken

1985: Umzug in das neue europäische Headquarter in der Nähe von Rotterdam

1989: Umfirmierung zu Topcon Corporation und weltweite Markenvereinheitlichung

Seit 1989 und in den 1990er Jahren: Voranschreiten des Wachstums und der Expansion in Europa und UK

2005: Gründung der Topcon Europe Medical B.V. als Medical Division

Bis in die 2010er Jahre: WeiteresVoranschreiten der Expansion in Europa nach Italien, Dänemark, Irland und Polen

Seit 2015: Wachsendes Händlernetzwerk in den CIS-Staaten, Middle East und Afrika.

2018: Gründung von Topcon Healthcare Solutions als Software- und Datenplattform-Sparte für Eye Care

2020: Umfirmierung von der Topcon Healthcare GmbH zur German Branch

2021: Visia Imaging wird Teil der Topcon Familie

2023: Eröffnung des neuenLogistiklagers

2025: Eröffnung des neuen Europa Headquarters in der Nähe von Rotterdam

2026: Launch von OptikXl.de powered by Topcon Healthcare, dem neuen Online-Shop für Augenoptikbedarf, in Deutschland

45 Jahre Marktpräsenz als Fundament für die Zukunft

Der Blick zurück auf viereinhalb Jahrzehnte ist deshalb nicht nur eine Jubiläumsmarke, sondern auch ein Spiegel des technologischen Wandels in der Augenoptik. Besonders stolz ist man bei Topcon darauf, den Markt über Jahrzehnte mit verlässlicher Technologie, hoher Qualität und persönlicher Kundennähe begleitet zu haben. Technologisch verdichte sich dieser Weg heute in Lösungen, die Präzision, Automatisierung, Bildgebung, Vernetzung und Datenmanagement zusammenführen.

So erzählt das 45-jährige Bestehen von Topcon Deutschland letztlich auch die Geschichte eines Marktes, der sich von der simplen Einzelmessung hin zu vernetzten, datengetriebenen Prozessen entwickelt hat – und eines Unternehmens, das diesen Wandel über Jahrzehnte aktiv mitgestaltet hat.