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100%: Kooperation mit Radsportteam Red Bull – Bora – Hansgrohe 

VonRedaktion
Die Fahrer von Red Bull – Bora – Hansgrohe, im Bild zu sehen sind Primož Roglič, Florian Lipowitz und Remco Evenepoel, tragen im Rahmen einer neuen Partnerschaft bald wieder die Brillen von 100%. Foto: Maximilian Fries

Sportbrillenhersteller und WorldTour‑Team setzen frühere Zusammenarbeit fort

Die Marke 100% und das Profiradsportteam Red Bull – Bora – Hansgrohe arbeiten erneut zusammen. Beide Parteien bestätigten die Wiederaufnahme der Kooperation zwei Jahre nach dem Ende ihrer früheren fünfjährigen Partnerschaft. Der US‑amerikanische Hersteller wird das Team künftig wieder mit Sportbrillen für Training und Wettkämpfe ausstatten.

Die Zusammenarbeit umfasst die gesamte Saisonvorbereitung und den Einsatz der Brillen bei Rennen. Laut Teamangaben soll die Ausstattung über das Frühjahrstraining bis zu den zentralen Etappen der großen Rundfahrten reichen.

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Kooperation mit Blick auf Materialausstattung im Profiradsport

Die Fahrer des Teams sollen die Produkte von 100% durchgehend nutzen – sowohl im Training als auch bei Wettbewerben. Die Brillen sollen Schutzfunktionen übernehmen und klare Sicht unter variierenden Bedingungen unterstützen.

Blaue Sportbrille vom Anbieter 100%
Bild: 100%

Für die Saison wird eine spezielle Teamedition der Sportbrillen angeboten. Die Gestaltung orientiert sich an den Teamfarben und wurde an das gemeinsame Markenbild angepasst. Die Modelle umfassen verschiedene Varianten, darunter Speedcraft, Aerocraft, S3, Slendale und Korbin.

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