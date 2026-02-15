Fluide Autofokusbrillen

Bilder: Laclarée

Die dynamische Variante für presbyope Sehbedürfnisse Artikel aus dem FOCUS-Magazin

Ausgabe 02/2026

Eine wirksame Korrektur der Presbyopie erfordert eine dynamische Lösung, die scharfes Sehen in jeder Entfernung ermöglicht. Die meisten existierenden Korrektionsmethoden sind jedoch statisch und beeinträchtigen daher die Sehqualität der Nutzenden. Seit mehreren Jahren entwickelt Laclarée eine adaptive Brille auf Basis von Fokus-variablen Linsen, die durch Distanzsensoren gesteuert werden. Diese Technologie soll scharfes Sehen über ein breites Sichtfeld hinweg ermöglichen – ohne bewusste Intervention der tragenden Person.

Bereits in der vorherigen FOCUS-Ausgabe (01/2026) haben wir die Laclarée-Autofokusbrille in unserer großen Übersicht smarter Brillen europäischer Hersteller kurz vorgestellt. Im Folgenden erklären die Autoren nun ausführlich die adaptive Linsentechnologie.

Die Funktionsweise ist in Abbildung 1 dargestellt. Über einer Einstärkenlinse, welche die Fernkorrektur des Trägers enthält (Myopie, Hyperopie, Astigmatismus), befindet sich eine variable Fokuslinse mit einem Durchmesser von 20 mm, zentriert auf die Pupillenposition. Diese variable Linse erzeugt die zusätzliche optische Leistung (Addition), die durch das integrierte elektronische Steuersystem reguliert wird und somit die erforderliche Nahkorrektur sicherstellt. Die Linsenkonstruktion gewährleistet zudem, dass die variable Zone unauffällig bleibt.

Der Fokus wird über zwei Distanzsensoren gesteuert, die die Laufzeit unsichtbarer nah-infraroter Pulse messen. Die Addition wird präzise angepasst, damit die Sehschärfe jederzeit optimal bleibt. Der Durchmesser der variablen Linsen ist so ausgelegt, dass ein komfortables Nahsichtfeld für Tätigkeiten wie Lesen, Computerarbeit oder Smartphone-Nutzung entsteht. Blickt die tragende Person in die Ferne, erweitert sich das Sichtfeld wieder, da die variable Linse bei null zusätzlicher optischer Leistung optisch „verschwindet“.

Die Technologie, geschützt durch mehrere internationale Patente, basiert auf flüssigkeitsgefüllten Linsen, die durch elektrostatische Aktuatoren in den Brillenbügeln angesteuert werden. Sie wurde speziell für presbyopie-korrigierende Brillen entwickelt und bietet aufgrund des refraktiven Ansatzes eine hervorragende Sehqualität: großer Dioptrienbereich, hohe Transparenz und keine Abbildungsfehler.

Der Prozess für den Träger bleibt unverändert: Er besucht ein Augenoptikfachgeschäft, wählt ein Modell aus, kann auf Wunsch die Autofokus-Funktion mit dem Laclarée-Testkit erleben und lässt die Zentrierparameter erfassen. Verschreibung, Zentrierwerte und Fassungsmodell werden anschließend an Laclarée übermittelt, wo die Brille gefertigt wird.

Fernsicht Einstärkenähnliche Linse

Inklusive Korrektionswerten (RX)

Volles Sichtfeld Nahsicht bis zu 30 cm Variable Fokuslinse

Passt sich automatisch an

Über ein großes Sichtfeld hinweg

Natürliche Fokussierung zurückgewinnen

Durch die automatische Wiederherstellung der Scharfstellung in allen Distanzen und über ein großes Blickfeld stellen die adaptiven Brillen eine echte Innovation für die Augenoptik dar. Sie ermöglichen eine Rückkehr zu einer natürlich wirkenden Fokussierung.

Technisch betrachtet nutzt Laclarée eine spezifische Linsenarchitektur zur Nachbildung der natürlichen Akkommodation. Die Linse enthält ein optisches Dublett aus zwei Flüssigkeiten mit unterschiedlichem Brechungsindex, die durch eine verformbare Membran getrennt sind. Die Krümmung dieser Membran entsteht durch den Differenzdruck, der vom Aktuator erzeugt wird – und damit die erforderliche Brechkraft.

Die funktionalen Spezifikationen (siehe Abbildung 2) basieren auf umfassenden Bedarfsanalysen aus Marktstudien, Interviews mit Augenoptikern, wissenschaftlicher Literatur und Tragetests. Das erzielte Seherlebnis mit Laclarée‑Brillen kommt dem prä-presbyopen Sehen sehr nahe.

Zusätzlich bieten die Brillen die Möglichkeit, die Nahzusatzkorrektur im Laufe der Presbyopie fortlaufend anzupassen: Die maximal vom refraktiven Befund empfohlene Addition kann jederzeit durch einen Augenoptiker neu eingestellt werden. Damit bleibt die Brille über die gesamte Entwicklungsphase der Presbyopie zwischen etwa 40 und 60 Jahren nutzbar.

Die Technologie wurde mehrfach an presbyopen Testpersonen mit unterschiedlichen Profilen evaluiert – darunter zufriedene und unzufriedene Träger bisheriger Lösungen – in Umgebungen wie Augenoptikfachmessen, Innovationsmessen, klinischen Studien und internen Tests. Bewertet wurden typische Tätigkeiten wie Computerarbeit, Smartphone-Nutzung, Bewegungsaufgaben, Lesen, handwerkliche Arbeiten und Autofahren.

In mehreren Situationen, etwa beim Treppensteigen, zeigte sich die variable adaptive Zone leichter anpassbar als progressive Linsen, die konstruktionsbedingt seitliche Abbildungsfehler und Verzerrungen aufweisen. Die nahtlosen Übergänge zwischen verschiedenen Entfernungen beeindrucken die Testpersonen regelmäßig.

Spezialisierte Fertigungslinie

Dank ihrer einzigartigen Technologie strebt Laclarée an, ein zentraler industrieller Akteur im Markt für Autofokusbrillen zu werden. Zurzeit richtet das Unternehmen eine Fertigungslinie für Kleinserien in Lyon, Frankreich, ein. Diese Linie dient als Pilotanlage, die später skaliert werden kann.

Die Komponenten – darunter beschichtete RX‑Einstärkenlinsen zur Korrektur statischer Fehlsichtigkeiten – werden von sorgfältig ausgewählten Partnern bezogen. Die Montage erfolgt in einem speziell eingerichteten Reinraum (ISO 7, 60 m²; siehe Abbildung 3). Die Fertigungslinie umfasst eigene Montage- und Prüfstände. Da Standardgeräte der Ophthalmikindustrie die technischen Anforderungen nicht erfüllen, müssen Prozesse kontinuierlich angepasst und neu entwickelt werden. Typische Arbeitsschritte wie Blocken, Schleifen oder Leistungsprüfung müssen hierfür neu konstruiert werden; andere Schritte, wie Schichtverklebung, Befüllen oder Feinabstimmung der Leistung, sind vollkommen spezifisch.

Technische Spezifikationen Additionsbereich 0 bis +2,75 dpt Sphärenbereich –5 bis +5 dpt Zylinderbereich bis +3,5 dpt Linsenkontur beliebige Form UV-Schutz und Beschichtungen UV-absorbierend, kratzfest, entspiegelt, optional zusätzliche Deckbeschichtung Transmission ≥ 95% Variable Linsenzone 20 mm Durchmesser Basiskurven 4 dpt – 6 dpt Fokussierentfernungen alle Entfernungen > 30 cm Fokussiermodi Autofokus (Standard), Manuell (über App) Reaktionszeit ≤ 1 s Autonomie 20 h, tägliches Aufladen über 5 V‑USB‑Ladegerät, austauschbare Akkus Gewicht auf der Nase ≤ 30 g Betriebsbedingungen –10 °C bis +40 °C, Schutzklasse IP54

Kommerzieller Start

Laclarée bereitet die Markteinführung seiner ersten Produktlinie „Gamma“ vor. Diese Linie umfasst drei Fassungsmodelle in jeweils drei Größen, um eine optimale Passform sicherzustellen. Sie werden bei ausgewählten Partneroptikern erhältlich sein. Ein kommerzieller Pilotversuch startet noch vor Jahresende, die vollständige Markteinführung ist für 2027 geplant.

Von Beginn an hat das Unternehmen beschlossen, sowohl die Brillenmodelle als auch die entsprechenden Fertigungswerkzeuge selbst zu entwickeln, um vollständige Kontrolle über Technologie und Produktion zu behalten. Diese anspruchsvolle Strategie setzt ein multidisziplinäres Team voraus, das in der Lage ist, vielfältige technische Herausforderungen zu bewältigen und hohe wissenschaftliche Standards einzuhalten. Das tiefe Verständnis der kritischen technologischen Parameter schafft erheblichen Wert und ist zentral für den zukünftigen industriellen Erfolg.

Ende 2025 bezog das Unternehmen größere Räumlichkeiten, um die neue Entwicklungsphase zu unterstützen. Zudem trat ein neuer CEO in das Unternehmen ein: Franck Leclere, ein erfahrener Manager aus der augenoptischen Industrie, der den Übergang vom technologieorientierten Start‑up hin zu einer industriellen und kommerziellen Organisation begleiten wird.