Cartier Eyewear: Individualisierbare Sonnenbrillen

Bilder: Cartier Eyewear

Neuer Service für den „maßgeschneiderten Luxus“

Cartier Eyewear bietet mit „Set for you by Cartier“ weltweit einen neuen Service an, mit dem man sich seine Sonnenbrille ganz nach den eigenen Wünschen individuell zusammenstellen und personalisieren kann. Dieser Service werde ab Ende Januar 2023 bei ausgewählten Augenoptikern angeboten, teilt die Kering-Marke mit.

Mit mehr als 800 möglichen Varianten der Zusammenstellung verschiedenster Komponenten und Farben soll das „maßgeschneiderten Luxus und ein einzigartiges, individuelles Einkaufserlebnis für Mann und Frau“ bedeuten. Bei den Gläsern könne zwischen Piloten-, Panto- und rechteckiger Form und zwischen einfarbigen und Verlaufsgläsern gewählt werden. Die Fassung sei in den Größen S und M erhältlich und das Bügeldesign und -Material (Metall, Acetat oder Holz), können ebenfalls individuell gestaltet werden. Auch ein Metall-Finish in Gold oder Platin sei möglich. Jede Brille werde darüber hinaus zu einem maßgefertigten Modell durch die Gravur der Initialen auf dem Glas.