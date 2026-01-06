Smarte Brillen aus Europa

yasa design studio/unsplash

KI-Brillen, Autofokus- und Hörbrillen – eine Übersicht

Ausgabe 01/2026

Die smarte Brille als Nischenprodukt für Tech-Nerds? Diesem Vorurteil widersprechen die Daten einer aktuellen Studie aus den USA deutlich. Hier gaben 42% der Befragten an, in Erwägung zu ziehen, sich im kommenden Jahr eine smarte Brille zu kaufen (das ganze Interview finden Sie auf Seite 46). Eine weitere Überraschung: viele Hersteller dieser Produkte sind nicht im Silicon Valley oder in Tech-Hubs in Asien ansässig. Stattdessen kommen viele mitten aus Europa, sei es aus Italien, Deutschland, Finnland, Frankreich oder Serbien.

In diesem Artikel geht es speziell um die europäischen Hersteller smarter Brillen. Hierzu zählen in diesem Artikel ebenso KI-Brillen (Teil 1), wie Hörbrillen oder Autofokusbrillen ­­(Teil 2) – also alle Brillenfassungen, die mit spezieller Technik ausgestattet sind. Teils sind die Produkte bereits auf dem Markt, teils sind sie auch noch in der Entwicklungsphase und kommen erst in 2026 oder 2027 auf den (deutschen) Markt. Die Übersicht erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und basiert auf Informationen der Hersteller sowie Eigenrecherche.

Teil 1 – Smarte KI-Brillen

Ray-Ban Meta Gen 2. Bild: EssilorLuxottica

Der Bestseller: Ray-Ban Meta Gen 2

Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass Ray-Ban Meta die Welt der smarten Brillen für den Mainstream erschlossen hat. Dank der Zusammenarbeit mit Meta ist die Ray-Ban die mit Abstand meistverkaufte Smart Glasses geworden (Siehe im Test: ­FOCUS 2024_01). Die zweite­ Generation, Ray-Ban Meta Gen 2, ist inzwischen erhältlich. Wird das EssilorLuxottica-Zugpferd hier erneut zur Kultbrille – dieses Mal für die neue Tech-Generation?

Verfügbarkeit: In den meisten Ländern weltweit, mit wenigen Ausnahmen.

Verfügbarkeit in Deutschland: Bereits auf dem Markt.

Interaktion mit dem Gerät: Über App, Sprachsteuerung, Taste für Fotos und Videoaufnahmen, Touchpad für die Lautstärke.

Akkulaufzeit: Im Realbetrieb, beispielsweise Audio, fünf Stunden. Die Brille wird im Lade-Case aufgeladen. Dieses verfügt wiederum über eine USB-C-Lademöglichkeit.

Korrekturgläser: Brillengläser können bei lokalen Augenoptikern bei EssilorLuxottica im üblichen Sehstärkebereich bestellt werden.

Datenschutz: Der Hersteller machte keine konkreten Angaben zum Datenschutz. Beim Aufnehmen von Fotos und ­Videos leuchtet jedoch eine LED-Leuchte an der Brille auf, um zu signalisieren, dass eine Aufnahme erfolgt.

Zertifikate: CE und Wasserbeständigkeit: IPX4 (spritzwassergeschützt)

Funktionen: ✔ Lautsprecher ✔ Mikrofone + Kamera ✔ Erkennung von Objekten/Personen ✔ Übersetzung von Text/Bildern über Kameraaufnahme ✔ Live-Übersetzung von Sprache ✘ Anzeige von Informationen im Brillenglas ✘ Navigation ✘ Aufzeichnung von Gesundheitsdaten ✘ Autofokus

Oakley Meta HSTN, Bild: EssilorLuxottica

Sportlich und smart: Oakley Meta HSTN

Die smarte Oakley Meta HSTN stammt ebenfalls vom Hersteller EssilorLuxottica. Sie knüpft an die RayBan Meta an und soll das Angebot smarter Brillen erweitern. Meta AI bietet Funktionen, die Sportler beim Training und bei der Vorbereitung unterstützen sollen. Mit Sprachbefehlen wie „Hey Meta“ oder durch Antippen können Nutzer während des Trainings auf Informationen zugreifen – beispielsweise Antworten auf Fragen, Gezeitenzeiten oder Wanderrouten in der Nähe. Die Anwendung kann freihändig genutzt werden und soll laut Hersteller dazu beitragen, verschiedene Aspekte der sportlichen Leistung zu optimieren.

Verfügbarkeit: In den meisten Ländern weltweit, mit wenigen Ausnahmen.

Verfügbarkeit in Deutschland: Bereits auf dem Markt.

Interaktion mit dem Gerät: Die Brille wird auf verschiedenen Ebenen gesteuert. Dazu gehören die App, aber auch die Sprachsteuerung, eine Taste zum Aufnehmen von Fotos und Videos sowie ein Touchpad zur Lautstärkeregelung.

Akkulaufzeit: Der Hersteller gibt die tatsächliche Batterie­laufzeit für die Audionutzung beispielsweise mit fünf Stunden an. Die Brille wird im Lade-Case aufgeladen. Dieses verfügt wiederum über eine USB-C-Lademöglichkeit.

Korrekturgläser: Brillengläser können bei lokalen Augen­optikern bei EssilorLuxottica im üblichen Sehstärkenbereich bestellt werden.

Datenschutz: Der Hersteller machte keine konkreten Angaben zum Datenschutz. Beim Aufnehmen von Fotos und ­Videos leuchtet jedoch eine LED-Leuchte an der Brille auf, um zu signalisieren, dass eine Aufnahme erfolgt.

Zertifikate: Wasserbeständigkeit: IPX4 und CE

Funktionen: ✔ Lautsprecher ✔ Mikrofone ✔ Kamera

✔ Erkennung von Objekten/Personen ✔ Übersetzung von Text/Bildern über Kameraaufzeichnung ✔ Live-Übersetzung von Sprache ✘ Anzeige von Informationen im Brillenglas ✘ Navigation ✘ Aufzeichnung von Gesundheitsdaten ✘ Auto­fokus

L’Atitude 52°N, Bild: L’Atitude 52°N



Orientierung auf Europa: L’Atitude 52°N

„Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der smarte Brillen sich nicht wie Technik anfühlen – sie passen einfach“, erklärt der Hersteller L’Atitude 52°N auf seiner Website. Auf den ersten Blick erinnert das Modell stark an ähnliche KI-Brillen. Die offizielle Markteinführung erfolgt im Februar. Der Hersteller präsentierte sich auf der Silmo 2025 als europäische, smarte Brillen-Marke mit Sitz in Berlin. Die Entwicklung und Herstellung erfolgten jedoch in Asien.

Verfügbarkeit: Die Kollektion wird in der EU, den USA und Großbritannien eingeführt, mit Vorverkauf ab Ende Januar und freiem Verkauf ab Mitte Februar 2026.

Interaktion mit dem Gerät: Das Gerät ist mit der L’Atitude 52°N verbunden. Benutzer können über das Touchpanel oder Sprachsteuerung interagieren, zusätzlich gibt es einen „physischen“ Auslöser zum Aufnehmen von Fotos und Videos.

Schlüsseltechnologien: Die KI-Technologie basiert auf Gemini AI. Die technischen Spezifikationen sind: Open-Air-Lautsprecher für Musik und Anrufe, 12-MP-HD-Kamera mit 107°-Sichtfeld und einfacher Neuframing-Funktion sowie 6-nm-KI-Prozessor für 40% mehr Daten, satte Farben, glatte Farbverläufe und klare Texturen. KI-Rauschunterdrückung und HDR sorgen laut Anbieter für brillanten Kontrast und Klarheit bei jedem Licht.

Akkulaufzeit: Die Brille hält bei kontinuierlicher Nutzung sechs Stunden lang und wird mit dem Lade-Case aufgeladen. Das Lade-Case hat die Schutzklasse IP67. Es bietet 5-6 zusätzliche vollständige Ladevorgänge; mit Schnellladung erreicht die Batterie in 20 Minuten 70% ihrer Kapazität.

Korrekturgläser: Die Brillen können vom Augenoptiker verglast werden.

Datenschutz: Eine LED-Leuchte auf der rechten Seite der Brille wird bei jeder Foto- oder Videoaufnahme aktiviert, um Datenschutz zu gewährleisten. Wenn sie verdeckt ist, kann keine Aufnahme gestartet werden. Die Speicherung erfolgt in einer lokalen Cloud für jedes Land (Sprache oder Fotos werden nicht gespeichert). Fotos und Videos können nur über die Begleit-App aufgenommen werden und werden nach erfolgreicher Übertragung auf das Smartphone von der Brille gelöscht.

Zertifizierungen: FCC (USA), CE und 2014/53/EU RED (Funkgeräterichtlinie)

Weitere Entwicklungen: In den nächsten 12 Monaten plant das Unternehmen insbesondere die Bildgebungs- und KI-Funktionen weiter zu verbessern. Gegebenfalls wird es weitere Modelle und Kollektionen geben.

Funktionen: ✔ Lautsprecher ✔ Mikrofone ✔ Kamera

✔ Erkennung von Objekten/Personen  Übersetzung von Text/Bildern über Kameraaufnahmen ✔ Live-Übersetzung von Sprache ✔ Navigation (Nur Audio, Verbindung der Brille mit dem Telefon. Wenn das Telefon mit Google Maps verbunden ist, gibt es Audio-Anweisungen über die Lautsprecher der Brille.) ✔ Weitere Funktionen (laut Herstellerangaben): KI-Reiseführer: Sehenswürdigkeiten erkennen, lokale Orte entdecken, Museumssammlungen erkunden – ganz ohne Hände. Geschult in kultureller Erkundung, unterstützt von Google Gemini und Intercom Strap: Der weltweit erste Intercom Strap für smarte Brillen. Über ein Bluetooth und Mesh-Netzwerk ermöglicht er Gruppen-Voice-Chats für acht Personen mit einer Reichweite von 500 m. Kein Telefon oder Internet erforderlich. Hält Teams überall in Verbindung.✘ Anzeige von Informationen in der Linse. ✘ Aufzeichnung von Gesundheitsdaten ✘ Autofokus

Meta Ray-Ban Display, Bild: EssilorLuxottica

Smart und mit Display: Meta Ray-Ban Display

Die Meta Ray-Ban Display-Brille ist derzeit nur in den USA erhältlich. Sie verfügt über ein Display und das Meta Neural Band, mit dem die Brille via Gestensteuerung bedient werden kann. Mit der Brille hat der Nutzer den Eindruck, dass das Bild im rechten Glas entsteht. Angezeigt werden beispielsweise Nachrichten, Bilder, Videos, Benachrichtigungen, Texte, visuelle Antworten auf Fragen und vieles mehr. Das Display ist nur für den Nutzer sichtbar und kann je nach Bedarf ein- oder ausgeblendet werden. Dies erlaubt beispielsweise eine Untertitelung, die Ansicht von Kameraaufnahmen – bereits vor dem Auslösen –, oder das Lesen von Nachrichten „im Brillenglas“. Auch Übersetzungen könne so live zum Mitlesen auf das Display projiziert werden (verfügbar in Englisch, ­Spanisch, Französisch und Italienisch).

Verfügbarkeit: Die Brille ist derzeit in den USA bei ausgewählten Händlern erhältlich. Kanada, Frankreich, Italien und Großbritannien werden 2026 folgen.

Verfügbarkeit in Deutschland: Aktuell noch nicht verfügbar.

Interaktion mit dem Gerät: Über Gestensteuerung mit dem Meta Neural-Band oder durch Antippen der Brille, um beispielsweise die Lautstärke zu regeln.

Schlüsseltechnologien: Die innovative EMG-Technologie des Meta Neural-Bands interpretiert die natürlichen Signale, die durch die Muskelaktivität erzeugt werden, um die Funktionen des Meta Ray-Ban-Displays zu steuern. Laut der Meta-Website verfügt das monokulare Display über eine maßgeschneiderte Lichtquelle und einen geometrischer Wellenleiter.

Akkulaufzeit: Laut Hersteller bietet die Meta Ray-Ban ­Display-Brille eine Akkulaufzeit von bis zu sechs Stunden pro Ladung in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Korrekturgläser: Der verfügbare Stärkenbereich liegt laut Website zwischen -4,00 und +4,00 dpt (verfügbar mit Einstärkengläsern).

Datenschutz: N/A

Zertifikate: N/A

Funktionen: ✔ Lautsprecher ✔ Mikrofone ✔ Kamera

✔ Anzeige von Informationen im Brillenglas ✔ Erkennung von Objekten/Personen ✔ Übersetzung von Text/Bildern über Kameraaufzeichnung ✔ Live-Übersetzung von Sprache ✔ Navigation ✘ Aufzeichnung von Gesundheitsdaten ✘ Autofokus

Oakley Vanguard, Bild: EssilorLuxottica

Fitnessdaten dank Oakley Vanguard

Die Oakley Vanguard Sportbrille spricht mit ihren gecurvten Gläsern und besonderen technischen Features vor allem Sportler an. Sie ist mit mehreren Apps und Garmin- und Strava-Geräten wie Smartwatches und Fahrradcomputern kompatibel, die ebenfalls Fitnessdaten und ähnliche Informationen erfassen. Darüber hinaus kann die Kamera auch zur Aufnahme von Zeitlupen- und Hyperlapse-Videos verwendet werden. Aktuell ist die Brille noch nicht mit Seh­stärke verfügbar, zukünftig könnte sich dies jedoch ändern.

Verfügbarkeit: In den meisten Ländern weltweit, mit wenigen Ausnahmen.

Verfügbarkeit in Deutschland: Bereits auf dem Markt.

Interaktion mit dem Gerät: Über App, Sprachsteuerung, Taste für Fotos und Videoaufnahmen, Touchpad für die Lautstärke

Schlüsseltechnologien: Prizm-Gläser: Laut Hersteller verändern die Prizm-Farbstoffe das auf die Brillengläser fallende Licht. Dadurch werden Kontraste verstärkt und Farben genauer wiedergegeben, was die Wahrnehmung von Details in verschiedenen Umgebungen deutlich verbessern soll.

Akkuaufzeit: Der Hersteller gibt die tatsächliche Akkulaufzeit, beispielsweise bei Audio-Nutzung, mit sechs Stunden an. Die Brille wird im Lade-Case aufgeladen. Dieses verfügt wiederum über eine USB-C-Lademöglichkeit.

Korrekturgläser: Korrekturgläser sind noch nicht verfügbar, doch sobald sie auf den Markt kommen, können sie von jedem Augenoptiker, der Oakley Meta führt, verglast werden, kündigt EssilorLuxottica an.

Datenschutz: Der Hersteller machte keine konkreten Angaben zum Datenschutz. Beim Aufnehmen von Fotos und Videos leuchtet jedoch eine LED-Leuchte an der Brille auf, um zu signalisieren, dass eine Aufnahme erfolgt.

Zertifikat: CE und IP67

Funktionen: ✔ Lautsprecher ✔ Mikrofone ✔ Kamera ✔ Erkennung von Objekten/Personen  Übersetzung von Text/Bildern über Kameraaufnahme ✔ Live-Übersetzung von Sprache ✔ Aufzeichnung von Gesundheitsdaten ✔ Weitere Funktionen: Zeitlupen-Videoaufzeichnung, Hyperlapse-Aufzeichnung ✘ Anzeige von Informationen im Brillenglas ✘ Navigation ✘ Autofokus

Teil 2 – Autofokus- und Hörbrillen

Autofokusbrillen oder Hörbrillen sind Ihnen noch völlig unbekannt? Das ist nicht verwunderlich, denn einige dieser smarten Brillen sind noch nicht auf dem Markt. Dennoch lohnt sich hier ein Ausblick insbesondere auf die Zukunft mit Autofokusbrillen – schließen tüfteln gleich mehrere europäische Hersteller an den innovativen Modellen. Somit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch diese smarten Brillen den Markt verändern werden.

Laclarée, Bild: Laclarée

Fokus für jede Entfernung: Laclarée

Die Autofokusbrille von Laclarée wurde vom gleichnamigen französischen Hersteller entwickelt. Die Brille passt sich vollautomatisch an verschiedene Entfernungen an und ist als Alternative zu klassischen Gleitsichtgläsern für Presbyope gedacht (ein ausführlicher Artikel zu diesem Thema folgt in der nächsten FOCUS-Ausgabe 02/2026).

Verfügbarkeit: Das Produkt wird nach einer Testphase im zweiten Halbjahr 2026 ab dem 1. Januar 2027 in Frankreich erhältlich sein. Weitere Länder werden folgen.

Interaktion mit dem Gerät: Die Brille von Laclarée interagiert kontinuierlich mit dem Träger über Sensoren, die die Sehentfernung erfassen. Zusätzlich liefert eine App optische Daten des Nutzers für eine bessere Effizienz.

Schlüsseltechnologien: Die Brille verwendet eine flüssigkeitsbasierte adaptive Linse, deren Form sich ändert, um die optische Sehstärke anzupassen. Mikrofluidische Aktuatoren steuern den Flüssigkeitsdruck, während ein Abstandssensor die Sehentfernung erfasst. Ein integrierter Algorithmus steuert den Autofokus in Echtzeit. Eine Basis-Korrekturlinse sorgt für die Sehstärke, und die gesamte Elektronik ist in einer normalen Fassung versteckt.

Akkulaufzeit: Die typische Akkulaufzeit beträgt etwa 20 Stunden. Die Brille wird mit einem Stecker und einem Adapter aufgeladen, die beide von Laclarée geliefert werden.

Korrekturgläser: Das Modell ist mit korrigierenden Brillengläsern ausgestattet. Die gesamte Ausrüstung (Brillenfassung und Brillengläser) wird intern von Laclarée hergestellt und an Laclarée-Händler und Augenoptiker geliefert.

Datenschutz: Der Datenschutz und die Datenspeicherung sollten über den Host von Laclarée verwaltet werden.

Zertifizierungen: CE-Kennzeichnung im September 2026 und Medizinproduktklasse 1

Weiterentwicklungen: Weitere Entwicklungen konzentrieren sich auf das Design neuer Produkte, wobei stets ein Kompromiss zwischen Technologie und Ästhetik angestrebt wird.

Funktionen: ✔ Autofokus ✔ Weitere Funktionen: Eine App zeichnet die Gesundheitsdaten (das Sehen betreffend) der Nutzer auf.

Autofocals, Bild: Fuller Vision

Autofocals: Autofokusbrille für Presbyopie

Fachleute konnten die Autofocals von Fuller Vision auf der Messe Vision Expo West in Las Vegas sowie auf verschiedenen kleineren Veranstaltungen ausprobieren. Die Forschungsabteilung des Herstellers hat ihren Sitz in Serbien, ein weiterer Hauptsitz befindet sich in den USA. Diese Smart-Brille ist ebenfalls für Presbyope konzipiert und fokussiert vollautomatisch auf unterschiedliche Entfernungen.

Verfügbarkeit: Derzeit in ausgewählten US-Märkten vorbestellbar. Weitere Länder werden folgen.

Interaktion mit dem Gerät: Der Nutzer muss nichts tun, die Brille fokussiert automatisch, je nachdem, worauf der Nutzer schaut.

Schlüsseltechnologien: Autofocals verfügen über eine individuelle Optik – ein Mehrlinsensystem für jeden Nutzer, das mit einer proprietären Linsenoptimierungssoftware und einer speziellen Fertigungssoftware hergestellt wird. Darüber hinaus sind die Brillen mit einer proprietären Blickverfolgungshardware und -software ausgestattet, die keine bewusste Eingabe seitens des Benutzers erfordert. Autofocals verfolgt das Blickverhalten des Nutzers und reagieren prompt mit der exakten Vergrößerung, die für die jeweilige Sehentfernung im gesamten Brillenglas erforderlich ist. So ahmt die Brille die Funktionsweise des menschlichen Auges vor dem Einsetzen der Presbyopie nach.

Batterielebensdauer: 12 Stunden

Korrekturfähig: Fuller Vision optimiert die Linsen individuell für jeden Nutzer. Die Brillen selbst werden bei Partneroptikern ausgegeben.

Leistungsbereich: Derzeit sph +5 dpt bis – 5 dpt /cyl 3 dpt

Datenschutz: Die Brillen zeichnen bei normalem Gebrauch keine Daten auf.

Zertifizierungen: Autofocals sind sowohl in den USA als auch in der EU ein Medizinprodukt der Klasse 1.

Weitere Entwicklungen: Abschluss der Beta-Tests und Vorbereitung der Produktionsausweitung.

Funktionen: ✔ Autofokus

IXI, Bild: IXI

Autofokus von IXI basierend auf Flüssigkristall­gläsern und Eye-Tracking

Die Autofokusbrille des finnischen Herstellers IXI Eyewear basiert auf Flüssigkristallgläsern und moderner Eye-Tracking-Technologie (ein ausführliches Interview hierzu gab es bereits in FOCUS 09/2025). Der Produktname wurde noch nicht bekanntgegeben.

Verfügbarkeit: IXI befindet sich derzeit in der Entwicklung und die Produkte sind noch nicht im Handel erhältlich. Die Markteinführung wird sich jedoch auf den europäischen Markt konzentrieren.

Interaktion mit dem Gerät: Im täglichen Gebrauch müssen die Nutzer nicht mit der Brille interagieren. Die Gläser passen sich automatisch anhand der Blickverfolgung an.

Schlüsseltechnologien: Die IXI-Autofokusbrille verwendet eine einstellbare Flüssigkristalllinse und eine stromsparende Blickerfassung, die IR-Licht nutzt. Die Brille erkennt die Fokustiefe des Nutzers und passt die Linsenstärke automatisch an.

Batterielebensdauer: Die Brille ist konzipiert für den ganztägigen Gebrauch und wird bei Nichtgebrauch über ein Magnet­kabel aufgeladen.

Korrekturfähig: Alle IXI-Brillen werden mit den adaptiven Gläsern von IXI ausgestattet, die die individuelle Sehstärke jedes Benutzers berücksichtigen.

Leistungsbereich: IXI-Brillen sind für übliche Korrektions­werte ausgelegt.

Datenschutz: Nach Unternehmenangaben sind Sicherheit und Verschlüsselung grundlegend für die Entwicklung des Produkts. IXI verfolgt dabei einen strengen Compliance-Ansatz, dessen Kernprinzipien das Vertrauen der Benutzer und der Datenschutz sind. Weitere Details dazu können bekanntgegeben werden, sobald der Markteinführungstermin näherrückt.

Zertifizierungen: Zertifizierungen sind noch nicht vorhanden, da sich das Produkt noch im Entwicklungsstatus befindet. Bei Markteinführung soll das Produkt alle geltenden gesetzlichen Anforderungen erfüllen.

Funktionen: ✔ Autofokus

Nuance Audio, Bild: EssilorLuxottica

Hörbrillen für Einsteiger – Nuance Audio Glasses

Brillen, die gutes Sehen mit gutem Hören verbinden, sind keine völlig neue Idee – aber bisher hat sich noch kein Produkt wirklich durchgesetzt. Die neue Hörbrille von EssilorLuxottica soll das ändern. Nuance Audio sieht aus wie eine normale Kunststofffassung, ist aber mit moderner Technologie ausgestattet, die das Sprachverständnis verbessern soll. Auch wenn die Hörbrille technisch nicht mit einem klassischen Hörgerät vergleichbar ist, hat sie dennoch großes Potenzial. Denn weltweit gibt es eine erhebliche Unterversorgung mit Hörgeräten. Ein Grund dafür könnten die negativen Assoziationen sein, die Menschen mit Hörgeräten und Hörverlust im Allgemeinen verbinden. Intelligente Hörbrillen könnten diesem Stigma entgegenwirken und insbesondere für Einsteiger und Menschen mit leichtem Hörverlust interessant sein.

Verfügbarkeit: USA, Italien, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Spanien, Portugal, Schweiz, Schweden, Dänemark, Australien, Neuseeland

Verfügbarkeit in Deutschland: Bereits verfügbar.

Interaktion mit dem Gerät: App-Steuerung, Berühren der Fassungseite, Fernbedienung separat erhältlich.

Schlüsseltechnologien: Beamforming: Die Fähigkeit, die Stimme der Person, die man ansieht, mit Hilfe von in der Brillenfassung eingebauten Richtmikrofonen zu erfassen, zu verarbeiten und über die in die Bügel integrierten Luftleitungslautsprecher wiederzugeben.

Akkulaufzeit: Unter durchschnittlichen Bedingungen bietet die Brille eine Nutzungsdauer von bis zu acht Stunden und kann mit dem im Lieferumfang enthaltenen speziellen Ladepad kabellos aufgeladen werden.

Leistungsbereich: Die Brille kann mit den meisten Arten von Brillengläsern ausgestattet werden. Für Kunden, die keine Sehhilfe benötigen, wird die Nuance Audio mit plano-photo­chromatischen Gläsern verkauft.

Datenschutz: Alle Kundendaten werden in voller Übereinstimmung mit den Datenschutzbestimmungen behandelt, die am Ort des Vertriebs des Produkts gelten. Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Brille weder Aufzeichnungen macht noch eine Gesichtserkennung durchführt.

Zertifikate: Medizinprodukt der Klasse II a. FDA-Zertifizierung in den USA.

Weiterentwicklungen: Erweiterung der Auswahl an Modellen, Größen und Farben, Verbesserung der Produktleistung durch Einführung neuer Funktionen, die das Endkundenerlebnis weiter verbessern.

Funktionen:  Lautsprecher  Mikrofone