Marc O’Polo EYEWEAR: Groß gedacht, smart umgesetzt.

Bilder: Eschenbach

Klarheit. Authentizität. Partnerschaft.

Werte, die Marc O’Polo EYEWEAR prägen – und die sich jetzt auch in der Markenkommunikation im öffentlichen Raum widerspiegeln. Mit 18/1-Großflächen (ca. 2,52 x 3,56 m) schafft die Marke starke Präsenz – und macht es dem Fachhandel so einfach wie nie, Teil dieser Sichtbarkeit zu werden.

Markenstärke im Stadtbild

Die Out-of-Home-Kampagne (OOH) von Marc O’Polo EYEWEAR bringt das unverwechselbare Markenbild auf große Flächen in urbanem Umfeld. Klare Linien, natürliche Farbwelten und authentische Persönlichkeiten, aktuellen Marc O’Polo Testimonials wie z.B. Sandro Wagner oder Gisele Bündchen, übertragen den Premium-Casual-Look auf ein Format, das Wirkung entfaltet.

Für Eschenbach Optik steht dabei eines im Fokus: Die Markenpräsenz soll nicht nur inspirieren, sondern den Partneroptiker spürbar unterstützen.

Einfach registrieren, automatisch profitieren

Mit der neuen digitalen Registrierung ist der Weg zur eigenen Großflächenwerbung jetzt besonders komfortabel.

Über ein zentrales, modernes Online-Tool können Optiker ihre Teilnahme an der Marc O’Polo EYEWEAR Kampagne unkompliziert anmelden. Die Auswahl der Standorte, Buchung und Abwicklung erfolgen zu rund 90 % automatisiert – schnell, transparent und verlässlich.

So wird aus einer komplexen Werbemaßnahme ein einfacher Prozess: wenige Klicks, große Wirkung.

Die digital optimierte Umsetzung spart Zeit, reduziert Koordinationsaufwand und stellt sicher, dass die Flächen dort sichtbar werden, wo sie für den Fachhandel den größten Nutzen bringen.

Sichtbarkeit, die beim Partner ankommt

Die 18/1-Großflächenwerbung ist gezielt in Städten und Regionen platziert, die eine hohe Relevanz für die Marke und ihre Partner haben. Optiker profitieren von der erhöhten Aufmerksamkeit im Umfeld ihrer Standorte – durch eine starke, nationale Markenpräsenz, die zugleich lokale Frequenz und Markenbindung stärkt.

Individuelle Backlight-Optionen können auf Anfrage realisiert werden – ideal für Optiker, die ihre Markeninszenierung auf besonders prominenten Flächen umsetzen möchten.

Premium-Kommunikation – partnerschaftlich gedacht

Die Kombination aus hochwertiger Markenästhetik, smarter digitaler Abwicklung und lokalem Impact schafft einen klaren Mehrwert für den Fachhandel:

Stärkung der Markenwahrnehmung im direkten Umfeld

Automatisierte, zeiteffiziente Buchungsprozesse inkl. bebilderter Flächenauswahl

Nahtlose Verbindung von nationaler Kampagne und lokaler Präsenz

Sichtbarkeit im Markenlook von Marc O’Polo EYEWEAR

Fazit

Marc O’Polo EYEWEAR steht für bewusste Qualität, natürliche Modernität und eine klare Haltung.

Mit der Out-of-Home-Initiative wird diese Haltung sichtbar – groß, markenrein und digital durchdacht.

Eine Maßnahme, die zeigt, wie moderne Markenkommunikation und partnerschaftliches Handeln ineinandergreifen: stark in der Wirkung, einfach in der Umsetzung, relevant für den Fachhandel.

