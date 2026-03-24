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Brillen-Mosqua: Rapper RIN unterstützt Brillenspende

VonRedaktion
Von links: Markus Stammberger, RIN und OB Jürgen Kessing im Rathaus von Bietigheim Brillen-Mosqua bei der Übergabe der Brillenspende zur Aktion von Brillen-Mosqua
v.l.: Markus Stammberger, RIN und OB Jürgen Kessing bei der Übergabe der ersten Brillenspende im Rathaus von Bietigheim. Foto: Brillen-Mosqua

Charity-Aktion setzt erneut auf öffentliches Engagement

Auch in diesem Jahr sammelt der Ludwigsburger Augenoptiker Brillen-Mosqua wieder nicht mehr getragene Brillen für Bedürftige – diesmal für ein Projekt in Afrika. Den prominenten Auftakt zur Spendenaktion macht der deutsche Rapper RIN aus Bietigheim-Bissingen.

Der erfolgreiche Künstler, der aus der Region stammt und überregional bekannt ist, gab öffentlichkeitswirksam die erste Brillenspende zur diesjährigen Sammlung ab. RIN überreichte seine Brille im Rathaus von Bietigheim an Oberbürgermeister Jürgen Kessing sowie an Markus Stammberger, Initiator der Aktion und Geschäftsführer von Brillen-Mosqua. Kessing ist seit 2012 Schirmherr der Brillensammlung, die in diesem Jahr zum 13. Mal stattfindet und bisher rund 140.000 Brillen zusammengetragen hat.

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Bis Ende November können weitere Sehhilfen bei Brillen-Mosqua in der Myliusstraße 14 in Ludwigsburg abgegeben werden. Spender erhalten einen Gutschein über 25 € und eine biometrische Augenvermessung.

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