Bollé Brands schließt Partnerschaft mit Seaport-ODLM

Bild: Efstathios Efthimiadis

Bollé Brands will den europäischen Vertrieb ausweiten

Bollé Brands freut sich, eine strategische Partnerschaft mit Seaport-ODLM für den exklusiven Vertrieb seiner Sonnenbrillen- und Augenoptikkollektionen an Optiker bekannt zu geben. Ab dem 1. Januar 2025 übernimmt Seaport-ODLM den Vertrieb der Produkte von Bollé, Serengeti und Spy+ in mehreren europäischen Schlüsselmärkten, darunter Deutschland, Italien, Österreich, Frankreich, Spanien und Portugal.



Diese Zusammenarbeit ist ein entscheidender Schritt in der Strategie von Bollé Brands, sich verstärkt auf spezialisierte Vertriebskanäle in den Bereichen Optik, Sport und Radsport zu konzentrieren. Nach der erfolgreichen Umsetzung ähnlicher Partnerschaften in Australien und Großbritannien bekräftigt dieses neue Projekt das Engagement von Bollé Brands, sein engagiertes Verkaufspersonal für jedes Vertriebsnetz zu stärken.

Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit

Peter Smith, CEO von Bollé Brands, sagte: „Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unsere renommierten Innovationen weiter auszubauen, insbesondere mit unseren Volt- und Phantom- Brillenglas-Technologien, und festigt unsere Position als wichtiger Partner für Optiker sowohl im Sport- als auch im Lifestyle-Bereich. Bollé Brands und ODLM werden partnerschaftlich zusammenarbeiten und ihre Erfahrung und Expertise in der Augenoptik nutzen, um auf dem aktuellen Erfolg unserer Marken aufzubauen.“



Bollé möchte von seinem guten Image für Qualität und Innovation profitieren und sich als bevorzugter Partner für Optiker positionieren. Serengeti wird diese Partnerschaft nutzen, um seine Expansion in Europa voranzutreiben, das Serviceniveau zu verbessern und die überragende Qualität seiner Brillengläser und Fassungsdesigns hervorzuheben. Spy+ wird sich auf die Ausweitung seiner europäischen Marktpräsenz konzentrieren und dabei den Schwung des erfolgreichen Relaunches in den Vereinigten Staaten nutzen.

Anzeige

Gemeinsame Leidenschaft

Seaport-ODLM, als renommierter Marktakteur in der Optikbranche mit mehr als 40 Jahren Erfahrung, teilt mit Bollé Brands die Leidenschaft für hervorragendes Design, Produktqualität und einen ausgeprägten Sinn für Service.



„Seaport-ODLM setzt den Ausbau eines Portfolios starker und komplementärer Marken fort und bietet eine umfassende Lösung für die Bedürfnisse der Optiker. Auf der Grundlage von 40 Jahren Erfolg und einer führenden Position auf dem französischen Markt intensiviert die Gruppe nun ihre internationale Entwicklung. Die Marken Bollé, Serengeti und Spy, die für ihre technische Exzellenz und ihre Innovationen bekannt sind, werden im Mittelpunkt unserer Strategie zur Stärkung unserer Präsenz im Sport- und Sonnenbrillensegment stehen“.