MAFO – The Conference 2023: Am 3. Februar in Mailand

Alles ist angerichtet: Nächste Woche findet die MAFO-Konferenz statt. Bilder: Frank Sonnenberg

Einen Tag vor der Mido trifft sich die optische Industrie

Kommende Woche am Freitag, den 3. Februar 2023, ist es wieder so weit: Auf Einladung des englischsprachigen B2B-Fachmagazins MAFO halten internationale Redner spannende Vorträge über aktuelle Themen aus der Augenoptikbranche. Der Themenschwerpunkt in diesem Jahr lautet: „Lab Visions – Imagining the future of the ophthalmic industry.“

Fachvorträge von Experten erwarten die Teilnehmer.

Acht Vorträge und eine Panel-Diskussion stehen auf dem Programm von MAFO – The Conference 2023, der etablierten Fachtagung, die wie die Fachmesse Mido jährlich in Mailand – Fiera Milano/Rho stattfindet. Zwischendurch ist auch genug Zeit für das so wichtige Netzwerken vorhanden. Die Themen und Abstracts zur Konferenz finden Sie unter https://mafo-optics.com/. Tickets sind hier erhältlich.

Anzeige

Über MAFO:

Das Fachmagazin MAFO erscheint wie FOCUS im Eyepress Fachmedien Verlag und richtet sich an die internationale optische Industrie, Importeure, Exporteure, internationale Ketten und Einkaufsgruppen im weltweiten Vertrieb. MAFO wurde 2004 gegründet und wird flankiert von der jährlichen Konferenz.