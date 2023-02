Trendview: Opti 2023

Die Opti ist wieder zurück auf ihrem angestammten Platz zum Auftakt des Messejahrs! Mitte Januar in München. In den drei Hallen haben wir eine Fülle interessanter Neuheiten an Brillenfassungen entdeckt – und möchten das unseren Lesern nicht vorenthalten. Von klassischer Eleganz bis hin zum Modell, das eher bei den Extrovertierteren unter uns Abnehmer findet, war wirklich alles dabei.

Auch Brillen, die sportlich-funktional sind, und dazu noch begeisternd im Look, haben wir für Sie aufgespürt. Also machen Sie sich bereit: Erleben auch Sie auf den nächsten Seiten die von der FOCUS-Redaktion ausgewählten Fassungs-Highlights von der Opti 2023.

Fotos: Frank Sonnenberg