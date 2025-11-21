Anzeige
Marcolin: Brillendesign-Kooperation mit New York Tech

Marcolin am New York Institute of Technology
Das Projekt „Vision Reframed“ entwickelt neue Konzepte für Brillendesign mit Fokus auf Inklusion, Nachhaltigkeit und Technologie. Fotos: Marcolin

Neues Projekt verbindet Industrie und Wissenschaft

Marcolin ist eine Zusammenarbeit mit dem New York Institute of Technology eingegangen. Ziel des Projekts „Vision Reframed“ ist die Entwicklung neuer Ansätze für Brillendesign unter Berücksichtigung von Inklusion, Wohlbefinden und Nachhaltigkeit. 

Eine ausgewählte Gruppe von Studierenden aus Architektur, Interior Design, Digital Art and Design sowie der medizinischen Fakultät von New York Tech arbeitete gemeinsam mit Marcolin an Konzepten, die Ästhetik, Ergonomie und Technologie vereinen. Workshops zu inklusivem Design, nachhaltigen Materialien, Künstlicher Intelligenz und Mixed Reality ergänzten das Programm.

Dialog zwischen Industrie und Forschung

Die Kooperation bot einen direkten Austausch von kreativem und technischem Know-how. Bei der Auftaktveranstaltung sprachen Vertreter von Marcolin und New York Tech über die Bedeutung von Innovation und sozialer Verantwortung in der Brillenbranche.

Am 12. November wurden die finalen Konzepte vor einer Jury präsentiert. Die besten Projekte sollen zu Prototypen weiterentwickelt werden. Studierende erhalten zudem die Möglichkeit für Mentoring und Praktika bei Marcolin.

