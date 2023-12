Mister Spex: Filialnetz wird weiter ausgebaut

Am Nikolaustag eröffnet: Der Mister Spex-Store in Sindelfingen. Bild: Mister Spex SE

Neue Stores in Sindelfingen, Bamberg und Rostock

Mister Spex setzt den angekündigten Ausbau seines Filialnetzes fort und eröffnet drei weitere Geschäfte in beliebten Einkaufslagen. Damit wächst die Zahl der Niederlassungen des Omnichannel-Optikers in Europa auf insgesamt 76.

Als erstes öffnete am 6. Dezember der neue Store im Breuningerland in Sindelfingen seine Türen. Am 13. Dezember folgt die Eröffnung des ersten Mister Spex-Stores in Bamberg in der Fußgängerzone am Grünen Markt. Der erste Neuzugang im neuen Jahr begrüßt ab 24. Januar 2024 die Kunden in der beliebten Kröpeliner Straße in Rostock.