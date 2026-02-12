Rodenstock: Neuer Vertriebsleiter für die Region West

Manuel Stanke leitet nun das Vertriebsteam der Region West beim Brillenglashersteller. Bild: Rodenstock

Manuel Stanke soll Kundenbetreuung stärken

Rodenstock hat zum 1. Februar Manuel Stanke als neuen Vertriebsleiter für die Region West eingesetzt. Er soll gemeinsam mit seinem Team die Betreuung der Partnerbetriebe ausbauen.

Manuel Stanke ist Augenoptikermeister und war bereits als überregionaler Betriebsleiter sowie im Außendienst für Rodenstock tätig. Durch diese beruflichen Stationen kennt er die Anforderungen der Partneroptiker umfassend. Er selbst erklärte, für ihn und sein Team stehe eine enge Zusammenarbeit im Vordergrund, „um die individuellen Potenziale zu erkennen und gemeinsam mit ihnen erfolgreich zu wachsen“.

„Mit seiner herausragenden Expertise wird Manuel Stanke unser Vertriebsteam als Regionalvertriebsleiter enorm bereichern und für unsere Partneroptiker ein kompetenter Ansprechpartner auf Augenhöhe sein“, freut sich Thomas Pfanner, General Manager Deutschland und Österreich.