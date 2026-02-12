Anzeige
|

Rodenstock: Neuer Vertriebsleiter für die Region West

VonRedaktion
Manuel Stanke als neuer Vertriebsleiter beim Brillenglashersteller Rodenstock
Manuel Stanke leitet nun das Vertriebsteam der Region West beim Brillenglashersteller. Bild: Rodenstock

Manuel Stanke soll Kundenbetreuung stärken

Rodenstock hat zum 1. Februar Manuel Stanke als neuen Vertriebsleiter für die Region West eingesetzt. Er soll gemeinsam mit seinem Team die Betreuung der Partnerbetriebe ausbauen.

Manuel Stanke ist Augenoptikermeister und war bereits als überregionaler Betriebsleiter sowie im Außendienst für Rodenstock tätig. Durch diese beruflichen Stationen kennt er die Anforderungen der Partneroptiker umfassend. Er selbst erklärte, für ihn und sein Team stehe eine enge Zusammenarbeit im Vordergrund, „um die individuellen Potenziale zu erkennen und gemeinsam mit ihnen erfolgreich zu wachsen“.

„Mit seiner herausragenden Expertise wird Manuel Stanke unser Vertriebsteam als Regionalvertriebsleiter enorm bereichern und für unsere Partneroptiker ein kompetenter Ansprechpartner auf Augenhöhe sein“, freut sich Thomas Pfanner, General Manager Deutschland und Österreich.

Ähnliche Beiträge

  • TH Brandenburg: Neuer Professor

    Der Laserphysiker Dr. Andreas Jechow hat zum 1. Oktober seine Professur im Fachbereich Technik der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) angetreten. Der Ludwigsfelder wuchs in Brandenburg an der Havel auf und studierte an der THB Technische Physik und Photonik. Anschließend promovierte er an der Universität Potsdam in Laserphysik.

  • Eschenbach Optik: Neuer Gebietsleiter

    Eschenbach Optik präsentiert mit Dirk Götz einen neuen Gebietsleiter für den Vertrieb der Vision Technology Products und Sport Optics-Produkte in Südbayern.

  • EssilorLuxottica: Neuer Lizenzpartner für Jimmy Choo-Eyewear

    EssilorLuxottica und Jimmy Choo haben eine exklusive Partnerschaft für das Design, die Herstellung und den weltweiten Vertrieb von Jimmy Choo Eyewear unterzeichnet. Die neue Lizenzvereinbarung gilt von Januar 2024 bis 2028 und enthält eine Verlängerungsoption um weitere fünf Jahre.

  • Julbo: Neuer Eigentümer

    Der französische Sportbrillen- und Helmhersteller Julbo wurde von Peugeot Frères Industrie übernommen. Das verkündete nun Präsident Christophe Beaud.

  • R+H: Fluthilfe für Partner-Augenoptiker

    Rupp + Hubrach (R+H) hat ein Hilfspaket geschnürt, um Partner-Augenoptikern, die von der Flutkatastrophe betroffen sind, schnell und unbürokratisch zu helfen.

  • MPG&E: Ein Vierteljahrhundert für die Kontaktlinse

    Die MPG&E GmbH mit Sitz in Bordesholm gibt es jetzt seit 25 Jahren – ein Meilenstein für das norddeutsche Unternehmen, das sich von einem kleinen Team aus 16 Kontaktlinsen-Enthusiasten zu einem der führenden Anbieter für Kontaktlinsen und Pflegemittel im deutschsprachigen Raum entwickelt hat. Anfang Juli feierte das MPG&E-Team im hohen Norden in der Unternehmenszentrale.