EssilorLuxottica: Visual Trainings im SOS-Sommer-Camp

Für über 150 Kinder und Jugendliche

Am 6. Juli hat die Onesight EssilorLuxottica Foundation erstmals ihre eigens konzipierten spielerischen Visual Trainings im SOS-Feriendorf Caldonazzo in Norditalien durchgeführt. Sechs Gruppen mit mehr als 150 Kindern und Jugendlichen aus Polen sowie ukrainische Kinder, die derzeit in Polen und Rumänien leben, haben die Gelegenheit genutzt, unter Anleitung ihre Augen zu trainieren und ihr Sehvermögen überprüfen zu lassen.

In den Trainings wurden unter anderem die Augenbewegungsmuskeln gelockert und gedehnt. Bei mehr als jedem dritten Kind wurde eine Auffälligkeit festgestellt und entsprechend empfohlen, zur weiteren Untersuchung einen Augenoptiker oder einen Augenarzt zu konsultieren.

„Die Augen-Trainings waren äußerst erfolgreich und kamen bei den Kindern aus SOS-Kinderdorf Einrichtungen unterschiedlicher Länder großartig an“ so Carmen Eberle vom SOS-Feriendorf Caldonazzo. „Gutes Sehen ist für ihre Entwicklung außerordentlich wichtig; wir freuen uns daher sehr, dass EssilorLuxottica plant, ihr Visual Training auch im kommenden Jahr in unserem Sommer-Camp durchzuführen.“

Von der Onesight EssilorLuxottica Foundation war Annie Nigro vor Ort und hat die Aktion unterstützt: „Die Tatsache, dass wir hier Kindern auf spielerische Weise helfen und ihnen ein Lächeln schenken konnten, hat mich sehr stolz auf die Arbeit unserer Foundation gemacht. Danke an alle, die in Caldonazzo so vielen Kindern geholfen haben, die Welt besser zu sehen.“

Weltweit setzt sich die Onesight EssilorLuxottica Foundation dafür ein, das Leben der Menschen durch gutes Sehen zu verbessern. Die Partnerschaft mit dem SOS-Kinderdorf e.V. ist dabei eine wichtige Säule. In den Einrichtungen führt die Gruppe seit 2019 unter anderem Screening-Aktionen durch und klärt Eltern und Betreuer über die Wichtigkeit von gutem und gesundem Sehen auf.