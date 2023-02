Mister Spex: Umsatzsteigerung und operativer Verlust in 2022

Bild: Mister Spex SE

Vorläufige Ergebnisse für das Gesamtjahr

Mister Spex hat bei der Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse für das Gesamtjahr 2022 ein Umsatzwachstum von 8% gegenüber dem Vorjahr auf 210 Millionen € (2021: 194 Millionen €) angekündigt. Das Unternehmen betonte, dass dieses Wachstum innerhalb des prognostizierten Ergebnisses lag (7% bis 12% Wachstum). Das bereinigte EBITDA hingegen werde voraussichtlich in der oberen Hälfte der Prognosespanne liegen: der operative Verlust wurde zuvor mit -6% bis -3% avisiert.

Im herausfordernden Umfeld habe sich das Omnichannel-Geschäftsmodell einmal mehr als vorteilhaft erwiesen und zu einem starken Wachstum und dem Gewinn von Marktanteilen geführt, so Mister Spex. Während die Aufhebung der Covid-19-Beschränkungen zu Beginn des Jahres für Rückenwind sorgte, habe sich Russlands Krieg in der Ukraine negativ auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und damit auch auf die Verbraucherstimmung ausgewirkt.

Höheres Wachstum im Kernmarkt Deutschland

Mit 11% Wachstum und einem Umsatz von 153 Millionen € (2021: 138 Millionen €) konnte Mister Spex seine Aktivitäten im Kernmarkt Deutschland ausbauen. Laut dem deutschen Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) könne im Hinblick auf den Umsatz in der Branche von einer Stagnation im Jahr 2022 ausgegangen werden. Dies zeige, dass sich das Unternehmen erneut deutlich besser entwickelt habe als der Markt. Ein Grund dafür sei das erfolgreiche Omnichannel-Modell und das starke Wachstum der stationären Stores.

Nach den vorläufigen Zahlen verzeichneten alle Produktkategorien im Geschäftsjahr 2022 eine positive Umsatzentwicklung. Sonnenbrillen waren die am schnellsten wachsende Produktkategorie mit einem Umsatzanstieg von 19%. Dieses Wachstum wurde durch die Erholung in der Reisebranche, die wachsende Sortimentsvielfalt und das warme Wetter gefördert. Korrektionsbrillen legten um 5% zu, maßgeblich getrieben durch das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte.