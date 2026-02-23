EssilorLuxottica: Vogue Eyewear unterstützt Gleichberechtigung

Auch in diesem Jahr wünscht sich Vogue Eyewear, dass möglichst viele Augenoptiker an der Aktion teilnehmen. Foto: EssilorLuxottica

Kampagne zum internationalen Frauentag 2026

Vogue Eyewear engagiert sich auch 2026 zum International Women’s Day (IWD) und unterstützt wiederholt in Deutschland die internationale NGO Equality Now. Die Marke aus dem EssilorLuxottica‑Portfolio möchte damit das Bewusstsein für Geschlechtergerechtigkeit stärken und zeigen, wie ein gleichberechtigtes Miteinander gefördert werden kann.

Im Mittelpunkt stehen Themen, die das Unternehmen gemeinsam mit Equality Now adressiert. Der Internationale Frauentag am 8. März steht in diesem Jahr unter dem Motto „Give To Gain“. Die neue Kampagne „When we give, we gain“ knüpft daran an: Sie betont, dass gesellschaftlicher Fortschritt allen zugutekommt, wenn Frauen gestärkt werden.

Vogue Eyewear lädt Augenoptiker, Auszubildende, Studierende und Branchenprofis ein, ein Foto in der offiziellen Aktionspose aufzunehmen und an marketing@de.luxottica.com zu senden, um Teil der deutschen #GiveToGain‑Kommunikation zu werden.

Kooperation mit Equality Now und Workshops zu Diversität

Die Zusammenarbeit mit Equality Now besteht seit mehreren Jahren. Die 1992 gegründete Organisation setzt sich international für rechtliche und politische Rahmenbedingungen ein, die Chancen, Sicherheit und Rechte von Frauen und Mädchen stärken.

Parallel führt Vogue Eyewear 2026 die Kooperation mit Diversity Lab fort. Bereits 2025 fanden an der Fachschule für Augenoptik Hermann Pistor in Jena Workshops statt, in denen reale Fallstudien, Perspektivwechsel und wirtschaftliche Aspekte von Vielfalt im Fokus standen – etwa barrierefreie Kommunikation oder inklusive Kundenerlebnisse.

Auch 2026 sind weitere Seminare für Augenoptiker, Auszubildende und Studierende der Augenoptik und Optometrie geplant. Termine und Orte werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.