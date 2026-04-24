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Optiswiss: Zwei neue Sales Managerinnen im Einsatz

VonRedaktion
Von links: Delia Matt und Simone Baar als neue Sales Managerinnen im Vertrieb von Optiswiss
v.l.: Delia Matt und Simone Baar sind im Vertrieb von Optiswiss in Deutschland tätig. Foto: Optiswiss

Regionale Zuständigkeiten im Deutschland-Vertrieb besetzt

Seit April 2026 verstärken zwei neue Mitarbeiterinnen den deutschen Vertrieb des Schweizer Brillenglasherstellers Optiswiss. Delia Matt übernimmt die Position der Sales Managerin für die Region Nordwest/West, Simone Baar ist als Sales Managerin für Süd und Südwest tätig.

Beide Neuzugänge verfügen über berufliche Erfahrung in der Augenoptik und im Vertrieb. Delia Matt ist Augenoptikmeisterin und Optometristin. Sie war unter anderem als Filialleiterin tätig und arbeitete in einem Kontaktlinseninstitut sowie in einer augenärztlichen Praxis. Zuletzt hatte sie die Funktion der Gebietsleiterin bei Menicon inne. 

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Simone Baar bringt rund zehn Jahre Branchenerfahrung mit. Die Augenoptikmeisterin und Bachelor Professional in Technik war nach Tätigkeiten im augenoptischen Fachgeschäft zuletzt als Sales Managerin im Bereich Occupational Health bei Uvex Arbeitsschutz beschäftigt. 

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