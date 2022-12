"Yuli" von G2 Esports. Bild: Oakley

Gaming- und Korrektionsbrillen für kommende Spitzenleistungen

Oakley ist neuer Brillen-Partner von G2 Esports, einer erfolgreichen E-Sports- und Entertainment-Organisation mit Sitz in Berlin. Hierfür wurde ein mehrjähriger Vertrag zwischen beiden Unternehmen mit Fokus auf die Forschung und Entwicklung in der E-Sports-Branche abgeschlossen.

Die Partnerschaft startete im Vorfeld der VCT 22 Game Changers Championship in Berlin (15. bis 20. November 2022), für die das Team G2 Gozen von der Sportbrillenmarke mit Gaming-Produkten wie der Gaming-Brille NXTLVL ausgestattet wurde. In einem spannenden Finale hat das Frauenteam die allererste internationale Game Changers-Trophäe nach Deutschland geholt. Bei dem VCT Championship in Berlin standen insgesamt rund eine halbe Million Euro auf dem Spiel. Acht Teams hatten sich in diesem Jahr für diesen finalen Wettkampf qualifiziert.

Irina Shames, Chief Revenue Officer bei G2 Esports, sagte: „Oakley ist die prestigeträchtigste Marke, die es im Bereich Eyewear gibt. Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft. Jeder Millimeter Präzision ist wichtig für Spitzenleistungen, und wir sind stolz, unseren Talenten diese Präzision gemeinsam mit Oakley bieten zu können.“ Corey Hill, Oakley Head of Global Sports Marketing ergänzt: „Seit Oakley seine erste speziell für das Gaming entwickelte Brille ‚NXTLVL‘ auf den Markt gebracht hat, sind wir noch weiter gegangen, um unser langfristiges Engagement für leistungsstarke Produkte und Erlebnisse für Gamer auf der ganzen Welt zu unterstreichen.“

Quelle: Oakley